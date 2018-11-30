İstanbullu Gelin 65.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 64.bölüm izle Star TV’de

İstanbullu Gelin 65.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İstanbullu Gelin son 64.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi İstanbullu Gelin’de heyecan dorukta! İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. İstanbullu Gelin'in 30 Kasım Cuma yayınlanacak olan 64. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Boranlar iş hayatına hızlı giriyor. Faruk'un yeni asistanı Özgür ise güzelliğiyle Süreyya'yı şoke ediyor. Star TV ekranlarının en çok izlenen dizisi İstanbullu Gelin 64. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Faruk’un Adem’e yaptığı teklif Adem dahil herkesi şaşırtırken Fikret’in büyük tepkisine neden olur. Esma’nın duruma karşı hamlesi gecikmez, onun kararı da aile için sürprizdir. Son bölümde ise Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. Emir içinse bu yeni hayat ait olamama hissi yaratmaktadır, çocuk duyguları ile baş edemez hale gelir. Boran’lar Adem’e karşı borçlu kalmamak için yol aramaya başlar. Faruk’un kararı ise ailede şok etkisi yaratacaktır.

İSTANBULLU GELİN 64.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizisi İstanbullu Gelin 64. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Faruk’un Adem’e yaptığı teklif Adem dahil herkesi şaşırtırken Fikret’in büyük tepkisine neden olur. Esma’nın duruma karşı hamlesi gecikmez, onun kararı da aile için sürprizdir. Dilara Adem’den bebeğini sakladığı için kendini suçlarken, Süreyya Adem’in iyileşme sürecinden umutludur ancak Senem’in gözlerine inanamadığı başka bir durum vardır. Git gide dolan, hırslanan Fikret’in Adem’le yüzleşmesi ise herkesi derinden sarsacak bir dönemin habercisidir…

İSTANBULLU GELİN 63. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Boranlar Adem'in şaşırtan hamlesi ile evlerine dönüyor. Davullu zurnalı karşılama ile evlerine geliyorlar. Kapıda onları Garip karşılıyor. Osman, Fikret ve Faruk gerilse de evin kadınları bu sürpriz çok seviniyor. Esma yıllar önce Garip'le o kapıda ayrıldıkları günü hatırlıyor. Esma ile Garip aynı kapıda buluşuyorlar. Esma ‘bugün çok güneşli bir gün' diyor. Süreyya Garip'e ‘bu ne güzel sürpriz' diyor. Garip ise asıl sürprizin evde olduğunu söylüyor. Esma gözleri kapalı şekilde eve giriyor. Gözlerini açtığında evdeki eşyaların yerli yerinde durduğunu görüyor. Garip tüm ev eşyalarını icradan satın alıp saklıyor. Ve ev hediyesi olarak Boranlar için konağa yerleştiriyor. Faruk maddi olarak karşılığını ödemek istiyor. Ama Garip, Esma'yı mutlu etmekten men edilmek istemiyor.

ÜLFET'İN VEDASI

Ülfet'in gidişi Güneş'i darmaduman ediyor. Ülfet'in gittiği günü düşünüyor. O gün Ülfet'e ‘neden yaptın' diye hesap soruyor. Güneş Boranlar'ı suçluyor. Ülfet polislere aradığını söylüyor ve son kalan vakitlerini azarla geçirmek istemiyor. Güneş'in Ülfet'in başına gelenlerde yanında olduğu da ortaya çıkıyor. Ülfet, Güneş'e ailesini bıraktığını söyleyerek markasına teslim ediyor. Güneş kendini toparlıyor ve çalışanlarla ciddi bir konuşma yapıyor.

ADEM GÜNEŞ'E GİDİYOR

Adem, Güneş'i ziyaret ediyor. Güneş, Adem'i son yaşananlardan dolayı sinirle karşılıyor. Adem randevularını unuttuğu için Güneş'ten özür diliyor. Dilara'nın ona yalan söylediğini ve bir çocuğu olacağını söylüyor. Ve anın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Güneş yumuşamaya başlıyor. Adem evden ayrıldığını ve evi de gerçek sahiplerine verdiğini de söylüyor. Artık kendine ait bir yerde yaşamak istediğini ve geçmişinin karanlık gölgelerinden bunaldığını anlatıyor. Güneş, Adem'e evinin anahtarını veriyor.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dim dik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

OYUNCU KADROSU

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşamış; Faith, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol almıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fikret karakterini canlandırmaktadır. Salih Bademci 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Aslan burcudur.

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Salih Bademci’nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2011 – Şark Dişçisi – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Ateş Yüzlü – Siyah Beyaz ve Renkli

2009 – Cimri – Kent Oyuncuları

Salih Bademci’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Fikret) (TV Dizisi)

2016 – Cereyan (Genç) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Sinan) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Ceyhun) (TV Dizisi)

2014 – Zeytin Tepesi (Akın Karatay) (TV Dizisi)

2014 – Arkadaşlar Arasında (Barış) (Sinema Filmi)

2013 – Fatih (Şehzade Bayezid) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Hakan Tatlı) (TV Dizisi)

2007 – Elveda Rumeli (Muzaffer) (TV Dizisi)

2006 – Barda (Cenk) (Sinema Filmi)

1994 – Mıymıntılar Kralı (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Dilara Aksüyek, 2012 yılında rol aldığı Evlerden Biri dizisinde canlandırdığı Filiz karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Adı Mutluluk, Kadim Dostum ve Merhamet dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında 2. sezonu yayınlanan ve başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve İpek karakterine hayat vermektedir. Dilara Aksüyek 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Aslan burcudur.

Dilara Aksüyek'in rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2018 – İstanbullu Gelin (İpek) (TV Dizisi)

2016 – Mahrumlar (Tanem) (TV Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Mahfiruze Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Dolunay) (TV Dizisi)

2014 – Kadim Dostum (Deniz) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Şadiye) (TV Dizisi)

2012 – Evlerden Biri (Filiz) (TV Dizisi