İstanbullu Gelin 67.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 66.bölüm izle Star TV’de

İstanbullu Gelin 67.yeni bölüm fragmanı yayında mı? İstanbullu Gelin son 66.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi İstanbullu Gelin izleyicisini ekran başına kilitliyor. İstanbullu Gelin son bölümde neler oldu? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları haberimizde yer alıyor. Dizi severlerin bir bölümünü bile kaçırmadığı İstanbullu Gelin her Cuma saat 20.00’da yayınlanıyor. Son bölümde Faruk ile Osman telaşla hastaneye gidiyor, yolda Esma'yı da arayarak haber veriyorlar. Süreyya da haberi İpek'e haber veriyor. Fikret'in kavgaya karıştığını ve hastanede olduğunu iletiyor. Herkes hastaneye koşuyor. Adem'in de ameliyatta olduğunu herkes orada öğreniyor. Esma, Adem'in orada olduğunu öğrenince ‘Allah kahretsin onu' diyerek haykırıyor. Dilara bu sözlerle daha da perişan oluyor. Yeni bölümde ise Dilara’dan aldığı bilgi ile Güneş’ten şüphelenen Senem’in içi içini yer, duruma el atar. Süreyya son günlerdeki gerilimli havanın dağılması için Faruk’a sürpriz yapmaya karar verir ancak onu da başka bir sürpriz beklemektedir. İşte İstanbullu Gelin dizisi hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

İSTANBULLUY GELİN 66.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Esma Sultan Hastalığı İle Yüzleşiyor

Garip düğün için heyecanlanırken, Esma hastalığını öğrenmenin şokuyla sarsılır. Emir’in ortadan kaybolması Faruk’un büyük öfkesine neden olur. Fikret, Adem için endişelenmekte, ona ulaşmaya çalışmaktadır. Dilara’dan aldığı bilgi ile Güneş’ten şüphelenen Senem’in içi içini yer, duruma el atar. Süreyya son günlerdeki gerilimli havanın dağılması için Faruk’a sürpriz yapmaya karar verir ancak onu da başka bir sürpriz beklemektedir.

İSTANBULLU GELİN 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Faruk ile Osman telaşla hastaneye gidiyor, yolda Esma'yı da arayarak haber veriyorlar. Süreyya da haberi İpek'e haber veriyor. Fikret'in kavgaya karıştığını ve hastanede olduğunu iletiyor. Herkes hastaneye koşuyor. Adem'in de ameliyatta olduğunu herkes orada öğreniyor. Esma, Adem'in orada olduğunu öğrenince ‘Allah kahretsin onu' diyerek haykırıyor. Dilara bu sözlerle daha da perişan oluyor.

ESMA İLE FARUK ÇATIŞIYOR

Adem de Fikret de ameliyatta ve durumları ciddiyetini koruyor. Kapıda herkes perişan halde. Ama en kötü durumda olan da Dilara. Çünkü Esma dilini tutamıyor. ‘O uğursuz yüzünden benim oğlum gidiyor' diye haykırıyor. Faruk onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ama Esma onu da suçluyor. Faruk adeta çileden çıkıyor. ‘Ben de insanım' diyerek annesine kızıyor. Süreyya, Faruk'un yanına giderek onu sakinleştirmeye çalışıyor. Annesinin onu suçlamadığını kendisini suçladığını söylüyor.

FİKRET İYİLEŞİYOR

Fikret'ten güzel haber geliyor. Doktor hayati bir tehlikesi olmadığını söylüyor. Esma ve diğerleri sevinçle birbirlerine sarılıyorlar. Adem ise hala ameliyatta. Onu merak eden ise sadece Dilara. Adeta dağılıyor. Ona yaptığı haksızlığa rağmen bebeğinin nasıl sahiplendiğini şimdi anlıyor.

ADEM FİKRET KADAR ŞANSLI DEĞİL

Fikret kendine gelir gelmez Adem'i soruyor. Ama Adem onun kadar şanslı değil. Güneş ise her şeyden habersiz Adem'e yazıyor. Uzun bir mesaj atıyor ona. Akşam evde Adem için yemek hazırlıyor. Gözü de bir yanda telefonda. Adem'i arıyor ulaşamayınca da sesli mesaj bırakıyor.

GARİP BİR AN ÖNCE EVLENMEK İSTİYOR

Garip yakın zamanda Esma ile evlenmek istiyor. Tabi bu karar Boran erkekleri üzerinde büyük bir gerginlik yaratıyor.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dim dik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCU KADROSU

Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır.

Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.

Salih Bademci (Fikret)

15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur.

Dilara Aksüyek (İpek)

1987 yılının temmuz ayında hayata gözlerini açan Aksüyek İzmir’in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçiren güzel oyuncu 1.65 boyunda ve 55 kilodadır. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kadim Dostum, Adı Mutluluk gibi dizilerde rol almıştır.

Hayal Köseoğlu (Zeynep)

30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik.

Fırat Tanış (Adem)

Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu aynı zamanda müzisyenliğiyle de tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Geniş Aile diisinde Koyu Bilal karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Bir Zamanlar Osmanlı, Mavi Gece, Yeşil Deniz, Somuncu Baba Aşkın Sırrı gibi dizilerde rol almıştır.

Gürhan Gülbahar (Yılmaz)

1972 İstanbul doğumlu 1.82 boyunda ve 78 kilodaki yetenekli oyuncu kır saçlı, kahverengi gözlüdür. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Elif, Medcezir, Kertenkele, Şubat ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol almıştır.

Bertan Dirikolu (Asım)

1980 İstanbul doğumlu oyuncu 1.83 boyunda ve 79 kilodadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Sıla, Ustura Kemal, Canımıniçi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde rol almıştır.

İpek Bilgin (Esma)

1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.