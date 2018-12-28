İstanbullu Gelin 69.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 68.bölüm izle Star TV’de! Fenomen dizi İstanbullu Gelin son bölümde neler oldu? İstanbullu Gelin izleyicisi yeni bölüm fragmanlarını araştırıyor. Star TV’nin en sevilen dizisi İstanbullu Gelin son bölümde Adem psikoloğuna başından gelenleri anlatıyor. Fikret'ten söz açılıyor ve konuyu kapatıyor. Güneş'ten konuşmak istediğini söylüyor. Güneş'i nereye koyacağını bilmediğini söylüyor. Güneş'in onun için yaptıklarına akıl sır erdiremediğini anlatıyor. Psikolog Güneş ile kaybettiği döngüyü yeniden kurmaya çalıştığını söylüyor. İnsanların ona değer verdiğini anlatıyor. Adem ise insanların sonradan gittiğini söylüyor. Dilara ve Boranlar'dan söz ediyor. Psikolog Adem'in o ilişkileri nasıl bıraktığını hatırlamasını istiyor. İstanbullu Gelin 68.bölümde Esma ve Garip konakta düzenlenen düğünle dünya evine giriyor. Faruk'un annesine evlenmeden önce söylediği 'Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti gelmiştir' sözleri dikkat çekiyor. Faruk, 'Anne sen çok mutlu ol. Sen bugunü çok uzun zamandır bekliyorsun. Hiç kimseni bozmasına izin verme. Bizim bile' diyor. Esma'nın ailesiyle konuşan Garip ise 'Merak etme ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' sözleriyle Esma'yı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

İSTANBULLU GELİN 68.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde ise Esma ve Garip konakta düzenlenen düğünle dünya evine giriyor. Faruk'un annesine evlenmeden önce söylediği 'Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti gelmiştir' sözleri dikkat çekiyor. Faruk, 'Anne sen çok mutlu ol. Sen bugunü çok uzun zamandır bekliyorsun. Hiç kimseni bozmasına izin verme. Bizim bile' diyor. Esma'nın ailesiyle konuşan Garip ise 'Merak etme ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' sözleriyle Esma'yı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBULLU GELİN 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem psikoloğuna başından gelenleri anlatıyor. Fikret'ten söz açılıyor ve konuyu kapatıyor. Güneş'ten konuşmak istediğini söylüyor. Güneş'i nereye koyacağını bilmediğini söylüyor. Güneş'in onun için yaptıklarına akıl sır erdiremediğini anlatıyor. Psikolog Güneş ile kaybettiği döngüyü yeniden kurmaya çalıştığını söylüyor. İnsanların ona değer verdiğini anlatıyor. Adem ise insanların sonradan gittiğini söylüyor. Dilara ve Boranlar'dan söz ediyor. Psikolog Adem'in o ilişkileri nasıl bıraktığını hatırlamasını istiyor.

ADEM, GÜNEŞ'TEN ÖZÜR DİLİYOR

Güneş, Adem'in bu şekilde evden ayrılması yüzünden çok üzgün. Psikolg çıkışı Adem arıyor. Adem fizik tedavi merkezi aradığını ve onu önerdiklerini söylüyor. Espri ile Güneş'ten özür diliyor. Güneş mutlu oluyor ama burnundan da kıl aldırmıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

GARİP GİTMEYİ PLANLIYOR

Garip imza yetkilerini devretmek istiyor. Adem ve Fikret Garip'le konuşarak, dünden bugüne neyin değiştiğini sorguluyor. Garip ‘böyle uygun gördüm' diyerek konuyu geçiştiriyor. Salı günü Amerika'ya gideceğini söylüyor.

ESMA GARİP'İN GİDECEĞİNİ DUYUYOR

Esma Garip'in gideceğini öğreniyor. Faruk annesine ısrarla ayrılık sebebini soruyor. Ama Esma canının ne kadar yandığını saklayarak bu soruyu cevapsız bırakıyor. Kendini odasına attığında da odasına atıyor. Ağlayarak yıllar önce Garip'I kaybettiği o günleri hatırlıyor.

SÜREYYA ESMA'NIN HASTALIĞINI ÖĞRENİYOR

Esma ile Garip ayrılığına kimse akıl sır erdiremezken Nurgül gerçeği öğreniyor. Öğrendiği gerçekle baş edemeyip Esma'nın hasta olduğunu Süreyya'ya söylüyor. Esma Süreyya'dan çocuklarına söylememesini istiyor. Süreyya, Esma'ya güç verecek bir konuşma yapıyor.

GARİP İLE ESMA YENİDEN

Garip ile Esma bir kez daha karşılaşıyor. Garip ‘sen unutsan ne olur benim hafızam ikimize de yeter' diyor. Esma ağlayarak Garip'e sarılıyor.

İSTANBULLU GELİN OYUNCU KADROSU

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER) Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK) Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Zeynep Günay Tan

Senaryo: Deniz Akçay Katıksız – Armağan Gülşahin

Oyuncu Kadrosu:

Faruk: Özcan Deniz

Süreyya: Aslı Enver

Esma: İpek Bilgin

Fikret: Salih Bademci

Adem: Fırat Tanış

Osman: Güven Murat Akpınar

Garip:Tamer Levent

İdil: Tilbe Saran

Ülfet: Meral Çetinkaya

İpek: Dilara Aksüyek

Senem: Neslihan Yeldan

Güneş:Nihal Yalçın

Kıymet: Nergis Çorakçı

Yaz: Ahsen Eroğlu

Nurgül: Pelinsu Pir

Gülistan: Eren Balkan

Akif: Fatih Koyunoğlu

Dilara: Neslihan Arslan

Mustafa: Ahmet Sabri Özmener

Nazif: Muharrem Türkseven