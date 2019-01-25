İstanbullu Gelin 70.yeni bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin 69.son bölüm Star Tv izleme linki

İstanbullu Gelin 70.yeni bölüm fragmanı ve 69.son bölüm dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yılbaşı nedeniyle uzun süredir ekrana ara veren İstanbullu Gelin bugün yeni bölümü ile ekrana gelecek. Star Tv'de yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin 70.yeni bölüm fragman görüntüleri ve son bölümde yaşanan tüm detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 70.BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin dizisi 70.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin yeni bölümüyle AB grubunda en çok izlenen dizi oldu.



Dizi, AB izleyici kitlesinde 7.39 izlenme oranı ve 16.68 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinciliğe oturdu.

İSTANBULLU GELİN 69.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 69.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 69. BÖLÜM ÖZETİ

Esma’nın hastalığından sonra Boranlar tekrar kenetleniyor. Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır.

Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini. Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır.

Bir yandan annesinin hastalığı, Garip’le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…

İSTANBULLU GELİN 68. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma, dengeleri değiştirecek yeni bir karar alıyor. Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak…

Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.

İSTANBULLU GELİN KONUSU



Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.



İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?



5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Meral Çetinkaya, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi kuruluşlarda görev almıştır.



Aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi olan Çetinkaya'nın tanınması bir nesli büyüten Bizimkiler dizisindeki Ayla rolü ile olmuştur.



Bir dönem kendisi gibi oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile dünya evine girmiş ve eşini 1992 yılında kaybetmiştir. Oyunculuğun yanında sinema çevirileri de yapmıştır.

YAZ-AHSEN EROĞLU KİMDİR?



Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.



Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.



Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

ASLI ENVER (SÜREYYA)



Güzel ve başarılı oyuncu 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da doğmuş Türk oyuncudur. En son Show Tv ekranlarında yayınlanan Kış Güneşi dizisinde Nisan karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Mutlu ol Yeter, Kayıp, Suskunlar, Kavak Yelleri gibi dizilerde de rol almıştır. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişki içerisindedir.



ÖZCAN DENİZ (FARUK)



Aslen Ağrı’lı olan yakışıklı oyuncu ve ses sanatçısı 19 Mayıs 1972 yılında Ankara’da doğmuş ve büyümüştür. Özcan Deniz en son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2016’da vizyona giren Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı İkinci Şans filminde başrol oynamıştır.