İstanbullu Gelin dizisi 66.yeni bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin son 65.bölüm Star Tv izleme linki

İstanbullu Gelin 66.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı İstanbullu Gelin 65.son bölüm izleme linki ile birlikte İstanbullu Gelin'de bu hafta Adem'e ne oldu öldü mü dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda İstanbullu Gelin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, dizi nerede çekiliyor? gibi bir çok sorunun arandığı bugünde merak edilen tüm konular ve yeni gelişmeler bu haberimizde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin 65.son bölümünde Fikret ve Adem’in durumu ciddiyetini koruyor! Fikret ve Adem hastanededir ve durumları ağırdır. Esma, bıçaklanma hadisesinden Adem’i sorumlu tutmaktadır. Faruk ise hiçbir şey bilmedikleri için annesinin tepkisini anlamsız bulur. Fikret kendisine geldiğinde ilk merak ettiği Adem olur. Adem ise Fikret kadar şanslı değildir. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin 66.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 65.son bölüm detayları bu haberimizde derledik. Başrollerini Özcan Deniz ile Aslı Enver'in oynadığı İstanbullu Gelin dizisi ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeleri star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 66.BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 66.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 65.BÖLÜM ÖZETİ

İstanbullu Gelin dizisi 65.bölümünde; Fikret ve Adem’in durumu ciddiyetini koruyor!

Fikret ve Adem hastanededir ve durumları ağırdır. Esma, bıçaklanma hadisesinden Adem’i sorumlu tutmaktadır. Faruk ise hiçbir şey bilmedikleri için annesinin tepkisini anlamsız bulur. Fikret kendisine geldiğinde ilk merak ettiği Adem olur. Adem ise Fikret kadar şanslı değildir. Faruk’sa Adem’i artık nereye koyacağını bilememektedir. Tüm bunlar yaşanırken Boran erkekleri Garip’in yakın zamanda evlenme isteği ile karşı karşıya kalır. Esma’nın yaşayacağı şok ise bu haber ile olmayacaktır.

İSTANBULLU GELİN 64.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin son bölümünde; Boranlar’ı Bekleyen Kötü Sürpriz Ne?

Faruk’un Adem’e yaptığı teklif Adem dahil herkesi şaşırtırken Fikret’in büyük tepkisine neden olur. Esma’nın duruma karşı hamlesi gecikmez, onun kararı da aile için sürprizdir. Dilara Adem’den bebeğini sakladığı için kendini suçlarken, Süreyya Adem’in iyileşme sürecinden umutludur ancak Senem’in gözlerine inanamadığı başka bir durum vardır. Git gide dolan, hırslanan Fikret’in Adem’le yüzleşmesi ise herkesi derinden sarsacak bir dönemin habercisidir…

BORAN KONAĞI NEREDE?

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin’de gördüğümüz büyük konak aslında Bursa’da değil. Bu konak dizi için İstanbul’da sıfırdan inşa edildi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda 5 ayda inşa edilen konak, eski Bursa evlerinin tüm özelliklerini taşıyor. Geniş bahçe ve havuzuyla dikkat çeken konağın tasarımından önce Bursa evlerinin tüm özellikleri ve tarihi dokusu incelendi.

35 kişiden oluşan 3 farklı ekip tarafından inşa edilen konağın kapalı alanı 800 metrekareyi buluyor. Açık alan büyüklüğü ise 1000 metrekare. Konağın iç tasarımında kullanılan mobilya ve aksesuarlar ise özel olarak üretildi. Konakta toplam 9 yatak odası, bir çalışma odası, salon, yemek salonu ve mutfak bulunuyor.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ OYUNCULARI



Özcan Deniz

Aslı Enver

İpek Bilgin

Salih Bademci

Fırat Tanış

Dilara Aksüyek

Tamer Levent

Güven Murat Akpınar

Berkay Hardal

Murat Aygen

Neslihan Yeldan

Nergis Çorakçı







İSTANBULLU GELİN DİZİSİ KÜNYE:



Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş

Senaryo: Teşrik-i Mesai

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?



İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.



Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.