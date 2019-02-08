İstanbullu Gelin dizisi 71.son bölüm Star Tv izleme linki (İstanbullu Gelin 72.yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin dizisi 72.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 71.son bölümünde neler yaşandı, soruların yanıtları merak konusu oldu. Star Tv ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin 71.son bölümünde Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. İşte İstanbullu Gelin dizisi 71.son bölümde yaşananlar ve 72. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin' in 71. son bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin henüz yayınlanmayan 72. bölüm fragmanı izleyici tarafından merak konusu oldu. Dizinin son bölümün de yaşanan gelişmeler haberimizde...

Milyonların hayranlıkla izledikleri İstanbullu gelin'in son bölümün de yaşanan gelişmeler de Fikret ozan'ın gerçek yüzünü ipek 'e göstermek ister fakat ipek yaşanan olaylara dayanamayıp evi terk eder. İstanbullu gelin de artık hiç birşey eskisi gibi olmaz. Ve artık dizi de yeni bir dönem başlayacaktır. 72. Bölüm fragmanı yayında mı? Detaylar haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 71.BÖLÜM ÖZETİ

Boran Konağı’nda yeni bir dönem başlıyor



Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır.

Süreyya’nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma’nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret’in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.

İSTANBULLU GELİN 70.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

İpek, Fikret tartışması konakta da yankı buluyor. Fikret, İpek ve Okan’ı birlikte görünce öfkesini saklayamaz ve Okan ile gerilirler. İpek, Fikret tartışması konakta da yankı bulacaktır. Süreyya ve Faruk’un toparlama adımları ise İpek’in alacağı kararı etkilemez. Adem ise Dilara’nın erken doğum tehlikesi nedeniyle Bursa da yaşamak için harekete geçer.

Adem’in, Güneş’le bu bilgiyi paylaşmaması Güneş’in kafasındaki sorulara cevap aramasına sebep olur. Esma’nın hastalığının etkileri konakta bazı olaylar yaratır ve Süreyya acil bir karar alır. Fikret’in kendisini iyice yalnız hissetmesi yeni bir başlangıca işaret etmektedir.

İSTANBULLU GELİN 71.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 71.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?



İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.



Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.