İstanbullu Gelin dizisi 72.yeni bölüm fragmanı | İstanbullu Gelin son 71.bölüm Star Tv izle

İstanbullu Gelin 72.yeni bölüm fragmanı öncesi yayına giren İstanbullu Gelin 71.son bölüm Star Tv izleme linki h aberimizde. Her perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkan ve her sahnesiyle izleyenleri ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin dizisi 71.son bölümünde bu hafta Boranlar hızla değişen gündeme ayak uydurmaya çalışırken en beklenmedik hislerle karışan Osman için bambaşka bir dönem başlamaktadır. Dava gününe hazırlanan İpek ve Fikret için ise hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

İSTANBULLU GELİN 72.BÖLÜM ÖZETİ

Faruk’un Adem’e teklifi Boranlar’ı şok edecek!



İstanbullu Gelin 72.bölümünde; Faruk’un Adem’e teklifi Fikret ve Esma için şok etkisi yaratırken Adem tekliften ziyade baba olma duygusuyla mücadele etmektedir. Süreyya Dilara’ya kavuşmanın sevinciyle artık gelecekten daha da umutludur. Adem’in değiştiğine inanmayan tek kişi Okan’dır, aldığı kararla herkesi şaşırtır.

Boranlar hızla değişen gündeme ayak uydurmaya çalışırken en beklenmedik hislerle karışan Osman için bambaşka bir dönem başlamaktadır. Dava gününe hazırlanan İpek ve Fikret için ise hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

İSTANBULLU GELİN 71.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boran Konağı’nda yeni bir dönem başlıyor



İstanbullu Gelin dizisi 71.son bölümünde; Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır.

Süreyya’nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma’nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret’in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.

İSTANBULLU GELİN 72.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 72.BÖLÜM FRAGMANI

KONU



Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.



OYUNCULAR



O3 Medya‘nın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi İstanbullu Gelin‘in başrollerini Özcan Deniz ile Aslı Enver paylaşıyorlar. Ali Aydın‘ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş oturuyor. İstanbullu Gelin oyuncu kadrosu İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Berkay Hardal, Hakan Altıner, Nergis Çorakçı ve Neslihan Yeldan’dan gibi çok değerli isimlerden oluşmaktadır.



ASLI ENVER



Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk’üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşınmıştır.



Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.



2003 yılında “Hayat Bilgisi” adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan “Kavak Yelleri” adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı.



2012 yılında yine baş rolde “Suskunlar” dizisinde oynadı. 2013 yılında da “Kayıp” dizisinde ve “Tamam Mıyız?” sinema filminde oynadı.



Aslı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır.



Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde ünlü popçu Murat Boz ile aşk yaşıyor.



Aslı Enver, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy, Şebnem Hassanisoughi ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almaktadır.



15 Ocak 2016 tarihinde vizyona giren ve yıllar sonra karşılaşan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Kardeşim Benim" adlı sinema filminde Murat Boz ve Burak Özçivit ile birlikte başrolde oynadı. Kış Güneşi isimli dizide rol aldı. Şu sıralar İstanbullu Gelin'de rol almaktadır.