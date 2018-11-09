İstanbullu Gelin dizisi izle 62.yeni bölüm fragmanı izle STAR TV İstanbullu Gelin son 61.bölüm izleme linki

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İSTANBULLU GELİN 62.BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 62.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 61.BÖLÜM ÖZETİ

Adem’in, Dilara’ya sürprizi ne olacak?

Garip nişanlısı Esma’nın ailesini evinde ağırlamak ister. Fakat bu durum Faruk’un pek hoşuna gitmez ne yapacağını bilememektedir. Süreyya’nın desteği ile Faruk bir kaçış yolu bulur. Dilara, Adem’in boşanmayı geri çektiğini öğrendiği için konağa gider ve Adem’in bebek odası hazırladığını görür. Adem, Dilara’ya karşı olan öfkesini kusar. Senem ile Güneş’in gizli görüşmeleri Akif’in dikkatini çeker ve Akif’e hiç beklemediği bir bilginin yolunu açar. Ülfet ve Güneş, Sedef’i bertaraf ettiklerini düşündükleri noktada Sedef tekrar ortaya çıkarak herkesin dikkatin çekmeyi başarır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirecek!

Fikret duyduklarını serinkanlılıkla sindirmeye çalışırken, Adem ve Ülfet’i bitirmeye and içer. Akif bu uğurda Fikret’in yol arkadaşı olacaktır. Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirir. Süreyya’nın desteğini alan Esma verdiği kararla emin adımlarla ilerlerken Ülfet’ten de bir yerde geçmişin intikamını almaktadır. Ülfet bu şoku atlatmaya çalışırken başka bir sürpriz onu beklemektedir; Sedef geçmişin ağırlığıyla tam karşısındadır…

İSTANBULLU GELİN DİZİ OYUNCULARI

NİHAL YALÇIN KİMDİR?



Nihal Yalçın, 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Üç kız, bir erkek kardeşi vardır. Aslen Dersimlidir. Ailesi o doğmadan Tunceli'nin Dersim ilçesinden İstanbul'a göç etmişlerdir. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesiİleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

2011 yılında Little Caesars reklam filminde oynadı.



Nihal Yalçın, 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösteri yaparak bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı.Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde görev aldı.



2011 yılında Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrollerden birini oynamıştır.



Serkan Keskin, Osman Sonant, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak, Fatih Artman,Serdar Orçin, Melisa Sözen ve Nihal Yalçın'ın başrollerini paylaştığı Beş Kardeşdizisinde Ece Dizdar, Gizem Erdem, Merve Ateş, Eylül Su Sapan, Merve Dizdar,Ayşen Gruda, Sabriye Kara, Kuzey Yücehan, Zeynep Kızıltan, Serkan Kuru, Ercü Turan, Vedat Erincin, Banu Fotocan gibi başarılı bir çok oyuncu yer almaktadır.



Ödülleri:

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)

2012 - 19. Adana Altın Koza Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Araf)

2013 - 45. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yeraltı)



Filmleri ve Dizileri :

2015 - Beş Kardeş (Canan) (TV Dizisi)

2012 - Araf (Derya) (Sinema Filmi)

2012 - Berlin Kaplanı (Elvan) (Sinema Filmi)

2011 - Yeraltı (Türkan) (Sinema Filmi)

2011 - 2014 - Yalan Dünya (Açılay) (TV Dizisi)

2011 - Kurtuluş Son Durak (Goncagül) (Sinema Filmi)

2011 - Araf (Derya) (Sinema Filmi)

2010 - Gecekondu (Kendisi)(Tv Programı)

2010 - Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) (TV Dizisi)

2009 - Kış Masalı (Figen) (TV Dizisi)

2009 - Hayatın Tuzu (Süheyla) (Sinema Filmi)

2009 - Avrupa Yakası 6. Sezon (Meryem) (TV Dizisi)

2009 - Güldünya (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

2009 - Ay Lav Yu (Rukiye) (Sinema Filmi)

2007 - Şöhret Okulu (Sirvan) (TV Dizisi)

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu 1. Sezon (Terörist) (TV Dizisi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Bacı Zeyno) (Sinema Filmi)

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?



Meral Onuktav Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur.



Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı.



Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.



Meral Onuktav, Oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken öldü.



Meral Çetinkaya, 2013 yılının son ayında başrollerini Melis Birkan ve Muhammet Uzuner ile paylaştığı, küçük bir zaafın, köklü ve zengin bir ailenin bütün hayatını sonsuza kadar nasıl değiştirdiğinin hikâyesinin anlatıldığı "Saklı Kalan" dizisinde rol aldı.



2014 yılı Ekim ayında Kanal D ekranlarında başlayan senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Urfalıyım Ezelden" dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal, Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır



Ödülleri:



2012 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) / 3.Antalya Televizyon Ödülleri



1997 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Solgun Bir Sarı Gül) / 34. Antalya Film Şenliği



1992 - En İyi Kadın Oyuncu (Suyun Öte Yanı) / 4. Ankara Film Festivali



1981 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Hazal) / 18. Antalya Film Şenliği



Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :



2007 - Sivas 93 : Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu



2006 - Oyun Sonu : Samuel Beckett - Dostlar Tiyatrosu



2005 - Aymazoğlu ve Kundakçılar : Max Frisch Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu



2004 - Sezuan'ın İyi İnsanı : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu



2002 - Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Bakırköy Belediye Tiyatrosu



1999 - Ocak : Turgut Özakman - Bakırköy Belediye Tiyatrosu



1999 - Bir Cinayetin Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatrosu



1998 - İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu



1998 - Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - Bakırköy Belediye Tiyatrosu



1987 - Bay Puntila ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu



1988 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Güliz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu





Filmleri :



1979 - Hazal



1983 - Duvar



1984 - Firar



1984 - Bir Yudum Sevgi



1985 - Bir Avuç Cennet



1987 - Geyikler, Annem ve Almanya



1987 - Suda Yanar



1988 - Ponente Feneri

Ses Kapa

Süre 0:01

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Toplam Süre 0:01



1988 - Herşeye Rağmen



1989 - Kantodan Tangoya



1989 - Medcezir Manzaraları



1989 - Uçurtmayı Vurmasınlar



1990 - İki Başlı Dev



1991 - Suyun Öte Yanı



1992 - Denize Hançer Düştü



1992 - Çıplak



1992 - Piano Piano Bacaksız



1993 - Yaz Yağmuru



1994 - İz



1996 - Solgun Bir Sarı Gül



1996 - 80. Adım



1998 - Kaç Para Kaç



1999 - Eylül Fırtınası



1999 - Duruşma



2000 - Vizontele



2001 - Maruf



2003 - Vizontele Tuuba



2007 - Mutluluk



2008 - Kars Hikayeleri



2009 - Karanlıktakiler



2010 - Neden Silah



Dizileri :



1986 - Sızı



1988 - Keşanlı Ali Destanı



1989 - Kaldırım Serçesi



1989-2002 - Bizimkiler



1993 - Yazlıkçılar



2002 - Gülbeyaz



2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir



2006-2008 - Binbir Gece



2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki



2014 - Saklı Kalan



2014 - Urfalıyam Ezelden (Zekiye Nene)