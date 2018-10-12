İstanbullu Gelin izle yeni 58.bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin dizisi son 57.bölüm Star Tv izleme linki

İstanbullu Gelin 58.yeni bölüm faragmanı yayınlandı mı İstanbullu Gelin 57.son bölüm izleme linki İstanbullu Gelin oyuncu kadrosu ve hikayesi dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. İstanbullu Gelin 57.son bölümü ile 12 Ekim Cuma akşamı Star Tv'de izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen ekranların reyting sıralamalarında birinci olan İstanbullu Gelin dizisi 57.son bölümünde bu hafta; yine gerilim yaşanıyor. Ülfet’in Esma’ya yaptığı suçlama ile Fikret şoka girmiştir. Annesinin onlara yalan bir hayat yaşatması fikri ile mücadele edemeyen Fikret, duyduklarını İpek ile paylaşır. İpek ise bu bilgi ile yıllardır beklediği şansı elde etmiş gibidir. Fikret’in itirazlarına rağmen DNA testi yaptırmak için harekete geçer. Süreyya’nın hayatında ise yeni bir sayfa açılmaktadır, hayalini kurduğu iş avuçlarının içerisindedir. Faruk’un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet’in işi için Süreyya’ya aracı olması ise Süreyya ile Esma’nın arasında gerginliğe neden olur. Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Murat Akpınar, Fatih Koyunoğlu, Dilara Aksüyek ve Nesilhan Yeldan’ın paylaştığı İstanbullu Gelin 58.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 57.son bölümde yaşanan tüm detaylar star.com.tr adresimizde.

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya ile Esma arasında büyük gerilim...



Ülfet’in Esma’ya yaptığı suçlama ile Fikret şoka girmiştir. Annesinin onlara yalan bir hayat yaşatması fikri ile mücadele edemeyen Fikret, duyduklarını İpek ile paylaşır. İpek ise bu bilgi ile yıllardır beklediği şansı elde etmiş gibidir. Fikret’in itirazlarına rağmen DNA testi yaptırmak için harekete geçer. Süreyya’nın hayatında ise yeni bir sayfa açılmaktadır, hayalini kurduğu iş avuçlarının içerisindedir. Faruk’un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet’in işi için Süreyya’ya aracı olması ise Süreyya ile Esma’nın arasında gerginliğe neden olur.



Fikret tüm duygularının yanında bir de Adem’i bitirme planının peşindedir ve başını belaya sokmak üzeredir. Faruk’un Fikret’in yaptıklarını öğrenmesi ve olaya müdahalesi ise iki kardeşin yüzleşmesine sebep olacaktır.

İSTANBULLU GELİN 56.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma ve Ülfet’in büyük yüzleşmesi...

Faruk’un Adem yüzünden karakola alınması Fikret ve Faruk’u karşı karşıya getirirken, Süreyya ve Esma arasında da gerilime neden olur.





Dilara, Adem’i durdurmak için onunla konuşmayı kabul eder. Bu konuşma ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Ülfet, hiçbir fırsatı kaçırmayarak ataklarına devam eder, sırada Süreyya vardır. Esma, Ülfet’in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret’in kırılma noktası olacaktır.



İSTANBULLU GELİN GENEL KONUSU NEDİR?



İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesidir.



Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.



Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.



Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.



Bursa’nın güçlü ve köklü bir ailesinin etrafında gelişen dillere destan bir aşk hikayesini konu alan “İstanbullu Gelin” in başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver kafede gerçekleştirilen çekimlerde uyumları ve neşeli tavırları ile dikkat çektiler. İkili çekim aralarında objektiflere gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.



İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Meral Çetinkaya, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi kuruluşlarda görev almıştır.

Aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi olan Çetinkaya'nın tanınması bir nesli büyüten Bizimkiler dizisindeki Ayla rolü ile olmuştur.

Bir dönem kendisi gibi oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile dünya evine girmiş ve eşini 1992 yılında kaybetmiştir. Oyunculuğun yanında sinema çevirileri de yapmıştır.

YAZ-AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.

Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.

Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

ASLI ENVER (SÜREYYA)

Güzel ve başarılı oyuncu 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da doğmuş Türk oyuncudur. En son Show Tv ekranlarında yayınlanan Kış Güneşi dizisinde Nisan karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Mutlu ol Yeter, Kayıp, Suskunlar, Kavak Yelleri gibi dizilerde de rol almıştır. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişki içerisindedir.

ÖZCAN DENİZ (FARUK)

Aslen Ağrı’lı olan yakışıklı oyuncu ve ses sanatçısı 19 Mayıs 1972 yılında Ankara’da doğmuş ve büyümüştür. Özcan Deniz en son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2016’da vizyona giren Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı İkinci Şans filminde başrol oynamıştır.