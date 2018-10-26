İstanbullu Gelin yeni 60.bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin dizisi son 59.bölüm Star Tv izle

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Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya Meral Çetinkaya ve Nihal Yalçın'dan sonra şimdi de Ahsen Eroğlu katıldı.

İSTANBULLU GELİN 60.BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 60.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 59.BÖLÜM ÖZETİ

İstanbullu Gelin 59. bölümünde; Garip’in yanında kalmayan Esma, kendisini konakta bulur.



Garip, Esma’yı evlilik teklifine götüren olayları öğrendikten sonra hayalinin bu şekilde olmadığını belirtir. İyice hassaslaşmış olan Esma’ya bu son darbedir. Artık Garip’in yanında da kalmayan Esma kendisini konakta bulur. Bu sırada Ülfet de boş durmayarak aileye samimiyetini ispatlayan bir oyun oynar.



Esma’dan haber alamayan herkes panik içerisindedir. Faruk’un Esma’yı bulması ve eve döndürme isteği ise Esma tarafından kabul edilmez. Yeni yaşına yalnız gireceğini düşünen Esma’ya ise Süreyya güzel bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz Boran kadınlarını ve erkeklerini hiç beklemedikleri maceralara sürükleyecektir.

İSTANBULLU GELİN 59.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 59.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 58.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin'e Faruk ve Fikret yüzleşmesi damga vuracak!



Faruk ve Fikret yüzleşmesi Faruk’un duygusal gel git yaşamasına neden olur. Dilara, bebeğini Adem’den gizlediği için kendisiyle mücadele ederken boşanma günü gelmiştir. Süreyya herkese destek olmak için mücadelededir ancak Faruk’un getirdiği bilginin ağırlığı her şeyi sıfırlar. Faruk ve Süreyya kendi aralarında duyarlı düşünerek durumu sindirmeye çalışırken, İpek kendi yöntemiyle soru işaretlerini ortadan kaldırmak ister. İpek’in hamlesi taşları yerinden oynatacaktır.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Zeynep Günay Tan

Senaryo: Deniz Akçay Katıksız – Armağan Gülşahin

İSTANBULLU GELİN DİZİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLAR VAR?

MERAL ÇETİNKAYA



Usta oyuncu Meral Çetinkaya da İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonuna katıldı.



73 yaşındaki oyuncu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı.



Bu güne kadar görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Çetinkaya, Esma’nın yıllardır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı’yı canlandıracak. İstanbul Nişantaşı’nda yaşayan Kavaklı, tasarımları ile modanın önde gelen isimlerinden Pera Mağazalarının hem sahibi hem de yaratıcısı.



İstanbullu Gelin için imaj değiştiren Meral Çetinkaya için 10 kişilik kostüm ve aksesuar ekibi görev yaptı. Kıyafetlerde özel tasarım ürünleri tercih edilirken aksesuarlarda iddialı seçimler öne çıktı.







FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)



Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.



SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)



Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.



ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)



Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.







AHSEN EROĞLU



İstanbullu Gelin'in 3. sezonunu sürprizlerle başlamaya hazırlanıyor. Star TV'nin sevilen dizisinide kadroya Ahsen Eroğlu katıldı.



Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz’ı kimin canlandıracağı büyük merak konusu oldu.



Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin’de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.



Eroğlu, Faruk ve Süreyya’nın kızları Yaz olarak izleyici karşısına çıkacak.



Fenomen dizinin kadrosuna dahil olduğu için kendini çok şanslı sayan oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:



“İstanbullu Gelin kadrosuna katılmak benim için heyecan verici. İstanbullu Gelin, içinde yer alan kadın karakterlere, hiç rastlamadığımız nitelikler katan bir hikaye. Bu kadınlardan biri olmak çok özel hissettiriyor. Büyük bir ekip ve deneyimli oyuncu kadrosuyla çalışacak olmak benim için okul kadar öğretici olacak. Zeynep Günay Tan ile etkileşime geçerek karakteri çıkarmak için heyecanlı ve sabırsız hissediyorum.”