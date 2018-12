İstanbullu Gelin yeni 68.bölüm fragmanı İstanbullu Gelin dizisi 67.son bölüm Star Tv izleme linki

İstanbullu Gelin yeni 68.bölüm fragmanı yayınlandı mı İstanbullu Gelin dizisi izle 67.son bölüm Star Tv izleme linki ile dizinin tekrarını nasıl izleyebilirim İstanbullu Gelin oyuncu kadrosunda kimler var dizi konusu nedir sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin 67.son bölümü ile yine reyting sıralamalarında ilk sıradaki yerini aldı. Büyük ilgiyle izlenen İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde bu hafta Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler. Herkeste şaşkınlık yaratan bu kararın sebebine ise Nurgül ulaşır ve Süreyya’ya Esma’nın hasta olduğunu söyler. Adem, hastalığın yarattığı öfke ile Güneş’e haksızlık ettiğini düşündüğünden ona karşı bir adım atar. Dilara’nın şüpheleri iyice artmıştır ve Senem bildiği gerçeği saklasa da huzursuzdur. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Dilara Aksüyek, Murat Aygen, Güven Murat Akpınar, Neslihan Yeldan ve Tamer Levent’in paylaştığı yapım İstanbullu Gelin yeni 68.yeni bölüm fragmanı ve 67.son bölüm Star Tv izleme linki star.com.tr'de.

İstanbullu Gelin 67.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 67.BÖLÜM ÖZETİ



İstanbullu Gelin 67.bölümünde bu hafta; Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler. Herkeste şaşkınlık yaratan bu kararın sebebine ise Nurgül ulaşır ve Süreyya’ya Esma’nın hasta olduğunu söyler. Adem, hastalığın yarattığı öfke ile Güneş’e haksızlık ettiğini düşündüğünden ona karşı bir adım atar. Dilara’nın şüpheleri iyice artmıştır ve Senem bildiği gerçeği saklasa da huzursuzdur. Bu sırada Garip ise kendisi için bir seçim yapmıştır. Nurgül ve Süreyya için karar verme zamanı gelmiştir.

İSTANBULLU GELİN 66.BÖLÜM ÖZETİ

Esma Sultan Hastalığı İle Yüzleşiyor



İstanbullu Gelin 66.son bölümünde Garip düğün için heyecanlanırken, Esma hastalığını öğrenmenin şokuyla sarsılır. Emir’in ortadan kaybolması Faruk’un büyük öfkesine neden olur. Fikret, Adem için endişelenmekte, ona ulaşmaya çalışmaktadır. Dilara’dan aldığı bilgi ile Güneş’ten şüphelenen Senem’in içi içini yer, duruma el atar. Süreyya son günlerdeki gerilimli havanın dağılması için Faruk’a sürpriz yapmaya karar verir ancak onu da başka bir sürpriz beklemektedir.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON OYUNCULARI



YAZ-AHSEN EROĞLUKİMDİR?



Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.



Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.



Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.



Kariyerine reklamlar ile başlayan Ahsen Eroğlu, zaman içerisinde dizi yapımcıları tarafından da keşfedilmiştir. İlk olarak profesyonel televizyon kariyerine Bir Modern Habil Kabil Hikayesi dizisi kadrosunda ve orta metrajlı bir proje ile start vermiştir. Bu projede kendisi ile birlikte Gürkan Günal, Merve Çeltek ve Sercan Dede gibi isimler yer almıştır ancak çok uzun süren bir dizi projesi olmamıştır.

İlk dizi projesinin ardından güzelliği ve oyunculuk yetenekleri ile çok ciddi anlamda fark yaratan Eroğlu, sonrasında ise 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosuna dahil olarak bir anda çok büyük bir sıçrama yapmıştır. Dizide Meleki Hatun karakterine hayat vermiştir ve çok sevilmiştir. Dizi projesinde başrollerde Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Aslı Tandoğan, Nurgül Yeşilçay gibi isimler yer almaktadır.



2016 yılında başlayan ve kısa zaman içerisinde izlenme rekorları kıran Anne dizisi kadrosuna davet edilen Ahsen Eroğlu, bu dizide Duru karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkmış ve çok ciddi anlamda fark yaratmıştır. Dram projesi olarak dikkat çeken bu dizide kendisi ile birlikte Vahide Perçin, Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri ve Alize Gördüm gibi isimler yer almıştır.



Genç ve güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, Kanal D ekranında yayınlanan ve bir baba ile kızlarının hikayesinin anlatıldığı "Kızlarım İçin" adlı dizide Suna rolünü canlandırmıştır.





ÜLFET- MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?



Meral Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı. Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.



Meral Çetinkaya oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken öldü.



Meral Çetinkaya, uzun süre Bizimkiler isimli dizide Ayla karakterini canlandırdı. 2000’de Vizontele isimli filmde Felek karakterini canlandırdı. Film, devletin yollamasıyla hayatlarında ilk kez televizyon gören bir köyün yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Şafak Sezer, Tolga Çevik gibi başarılı oyuncular yer aldı. Daha sonra ise Gülbeyaz isimli dizide Beyaz Nine karakterini canlandırdı. Dizi, uzun yıllardır kavgalı olan Dursunoğulları ile Demiroğulları’nın amansız ve komik tartışmalarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Nejat İşler, Şevval Sam, Meral Çetinkaya ve Kamran Usluer yer aldı.



2006’da ise Binbir Gece isimli dizide Peride karakterini canlandırdı. Dizi, çocuğunun hayatını kurtarmak için kendini feda eden bir annenin daha sonra yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor. Dizinin başrollerini ise Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci yer aldı. 2010’da ise Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Hasene karakterini canlandırdı. Dizi, eşi tarafından çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte sokağa atılan Cemile isimli bir kadının yaşadığı dramı ve dönem koşullarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Merak Çetinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Emir Berke Zincidi yer aldı.



2014’te ise Urfalıyam Ezelden isimli dizide Zekiye Nine karakterini canlandırdı. Dizi, kan davasını önlemek için Urfa’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Settar Tanrıöğen, Bülent İnal, Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar, Öykü Gürman ve Güven Murat Akpınar yer aldı. Daha sonra ise Mucize isimli filmde yer aldı. Film, küçük bir köyde yaşayan bedensel engelli Aziz’in yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Talat Bulut, Mert Turak, Seda Tosun, Ali Sürmeli, Tansel Öngel, Büşra Pekin ve Meral Çetinkaya yer aldı.



İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI



Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır.



Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.



Doktor İbrahim (Selçuk Borak)



1952 İstanbul doğumlu başarılı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak bilinmektedir. Kurtlar Vadisi, Mayıs Kraliçesi, Avrupa Yakası, Eyyvah Eyvah 3 gibi yapımlarda yer bulmuştur.



Tuncay Kaynak (Vecdi)



15 Haziran 1956 Balıkesir doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İkizler burcudur ve saç rengi koyu kestanedir. Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Maral, Karadayı ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde rol almıştır.



Hayal Köseoğlu (Zeynep)



30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik.



Fırat Tanış (Adem)



Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu aynı zamanda müzisyenliğiyle de tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Geniş Aile diisinde Koyu Bilal karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Bir Zamanlar Osmanlı, Mavi Gece, Yeşil Deniz, Somuncu Baba Aşkın Sırrı gibi dizilerde rol almıştır.



Semra Dinçer (Reyhan Sezgin)



1965 Ankara doğumlu oyuncu Kuzey Güney dizisinde Handan karakteriyle tanınmıştır. Kavak Yelleri, Kaybolan Yıllar, Unutulmaz ve Dinle Sevgili gibi dizilerde rol almıştır.



Özge Borak (Jinekolog Begüm)



14 Şubat 1982 doğumlu başarılı oyuncu Selçuk Borak’ın kızıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Bülent Şakrak’la 4 yıl boyunca evli kalmış daha sonra bşanmış ve 2012 yılında Ata Demirer’le evlenmiş ve ilişkisi 2014 yılına kadar devam etmiştir. Küçük Kadınlar, Eşref Saati gibi dizilerde rol almıştır. Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde Ata Demirer’le başrolleri paylaşmıştır.



İpek Bilgin (Esma)



1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.



Salih Bademci (Fikret)



15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur.



Murat Akpınar (Osman)



1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur.



Fatih Koyunoğlu (Akif)



1 ocak 1979 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcu olan Koyunoğlu 1.76 boyunda ve 68 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Beni Böyle Sev, Kara Kutu, Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde rol almıştır.



Dilara Aksüyek (İpek)



1987 yılının temmuz ayında hayata gözlerini açan Aksüyek İzmir’in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçiren güzel oyuncu 1.65 boyunda ve 55 kilodadır. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kadim Dostum, Adı Mutluluk gibi dizilerde rol almıştır.



Neslihan Yeldan (Senem)



1969 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı Füreya karakteriyle bilinmektedir. Oyuncu son olarak Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi ve Saklı Kalan gibi dizilerde yer almıştır.



Berkay Hardal (Murat)



Pelinsu Pir (Nurgül)



Nergis Çorakçı (Kıymet



Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)



1961 Kars doğumlu tecrübeli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepe, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştır.



Muharrem Türkseven (Nazif)



Hakan Altıner (Şahap)



9 Mayıs 1952 doğumlu deneyimli oyuncu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol almıştır.



Nilay Erdönmez (Asiye)



Hira Koyuncuoğlu (Bade)



Eren Balkan (Gülistan)



24 Aralık İstanbul doğumlu 36 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yapmıştır. Hırsız Polis, Yaprak Dökümü ve Kara Ekmek gibi dizilerde rol almıştır.



Eser Ali Yıldırım (Ömer)



Neslihan Arslan (Dilara)



25 Nisan İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzikal bölümünü tamamlamıştır.



Gürhan Gülbahar (Yılmaz)



1972 İstanbul doğumlu 1.82 boyunda ve 78 kilodaki yetenekli oyuncu kır saçlı, kahverengi gözlüdür. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Elif, Medcezir, Kertenkele, Şubat ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol almıştır.



Bertan Dirikolu (Asım)



1980 İstanbul doğumlu oyuncu 1.83 boyunda ve 79 kilodadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Sıla, Ustura Kemal, Canımıniçi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde rol almıştır.



İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?



İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.



Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.