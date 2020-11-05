05 Kasım 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:40

İyi aile babası dizisi bomba gibi geliyor. İlk fragmanı yayınlanan dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Peki İyi aile babası dizisi oyuncuları kimlerdir? Sit-com şeklinde olacak dizi, ailesine düşkün bir adamın aynı zamanda annesine de olan bağlılığının oluşturacağı komik olaylardan esinlenilmiş. Yeni dizi İyi aile babası fragmanı yayınlandı. İşte İyi aile babası dizisi oyuncuları ve konusu

İyi Aile Babası, Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer'in senaryosunu kaleme aldığı ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidirYapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Kanal D'de ekrana gelecek sitcom formatlı aile komedisi "İyi Aile Babası"nın çekimleri geçtiğimiz günlerde start aldı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer'in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu başrollerde yer alıyor.

İYİ AİLE BABASI FRAGMANI





Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi İyi Aile Babası'nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Ekranların yeni komedi dizisi İyi Aile Babası'nın 1. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte İyi Aile Babası dizisi fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Dizi için özel olarak hazırlanan platoda devam eden çekimlerden ilk kareler geldi.

İYİ AİLE BABASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır.

Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür.

Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

Kanal D’nin yeni dizisi yakında izleyici ile buluşacak.