05 Ocak 2021 Salı 17:35 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 17:35

İyi Aile Babası dizisinin ismi değişti. Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, ilk bölümlerin ardından reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca dizinin senaristi değiştirilmişti. İyi Aile Babası dizisinin yeni ismi "Babam Çok Değişti" oldu. Dizinin yeni senaristi Birol Güven oldu. Peki İyi aile babası ismi neden değişti? İşte konu hakkında merak edilenler..

İYİ AİLE BABASI İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Kanal D’nin yeni başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, istenilen reytingleri yakalayamadığı için isimve senarist değişikliğine gidildi.

Birol Güven'in gelişi ile birlikte dizinin ismi de değiştirildi ve "Babam Çok Değişti" olarak açıklandı. Güldür Güldür Show ile çok sevilen Çağlar Çorumlu'nun yanı sıra Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyoncu, Timur Acar gibi güçlü oyuncuların yer aldığı diziye, Haziran Gecesi dizisiyle tanınan oyuncu Naz Elmas da konuk olacak.

İYİ AİLE BABASI (BABAM ÇOK DEĞİŞTİ) KONUSU

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.

Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.

Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi olan Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu) Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadındır. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı vermektedir.