İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir? İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosu

03 Aralık 2020 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 17:15

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği aile komedisi “İyi Aile Babası” bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor. İyi Aile Babası dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İyi Aile Babası, annesi ve eşi arasında kalmış fedakar bir adamın yaşadığı komik durumları konu alan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir? İşte komedi dizisi İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosu.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

İYİ AİLE BABASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

İyi Aile Babası dizisinin çekimleri, özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşiyor.

İyi Aile Babası her hafta perşembe akşamları saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.



İYİ AİLE BABASI KONUSU

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Ana karakterler

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.

Arife Pamuk (Melek Baykal)

İki çocuk annesi, Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul’a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul’da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Yardımcı karakterler

Ayfer (Bahar Süer)

Emre Güney (Berke Üsdiken)

Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)

Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

Aydan Hemşire (Beste Bereket)

Çilem Hemşire (Rukan Demir)