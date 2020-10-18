İyi Günde Kötü Günde 6. Bölümüyle Final yaptı! İyi Günde Kötü Günde Final bölümü izle

18 Ekim 2020 Pazar 02:30 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 02:30

İyi Günde Kötü Günde dizisi 6. bölümü ile final yaptı. Başrollerinde Elçin Sangu ve Ozan Dolunay'ın rol aldığı İyi Günde Kötü Günde final bölümü ile son kez izleyicilerle buluştu. Henüz 6 bölüm yayınlanmış olan romantik komedi dizisi, reyting kurbanı oldu. İyi Günde Kötü Günde Final bölümü izleyenler tarafından beğenildi. Fakat diğer dizilere nazaran izlenme oranları düşüktü. İşte İyi Günde Kötü Günde Final bölümü izleme linki ve detaylar...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FİNAL BÖLÜMÜ İZLE (6. SON BÖLÜM)

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Leyla işini aksattığı için Aslıhan tarafından kovulur. Sarp, Londra’ya gitmeden önce Leyla’ya son bir iyilik yapmak ister: Onun işe geri alınmasını sağlamak.

Sarp, gitmek için hazırdır. Ancak aklını karıştıran tek bir soru vardır. Londra’ya dönüp Melisa ile hayatına devam mı etmelidir, yoksa İstanbul’da kalıp her şeye rağmen hayatının aşkı Leyla’nın kalbini mi kazanmaya çalışmalıdır?

İyi Günde Kötü Günde 6. final bölümü yayınlandı. Star’da yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi isimler rol aldı. Yapımına O3 Medya’nın imza attığı İyi Günde Kötü Günde dizisi, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın hikayesini anlatıyor.

Star TV ekranında yayınlanmakta olan İyi Günde Kötü günde dizisiyle ilgili final kararı alındığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Başrol oyuncuları Yasemin Allen ve Elçin Sangu da final kararını doğrulayan açıklamaları ile dikkatleri çekmişti.

ELÇİN SANGU 'FİNAL' KARARINA İSYAN ETTİ

Star Tv ekranlarında cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan İyi Günde Kötü Günde final kararı sonrası kameralar karşısına geçen Elçin Sangu, şu ifadelerde bulundu; “Ne olursa olsun bu kadar zor zamanlarda bu kadar insanın özveriyle çalıştığı işlerden bahsediyoruz. Siz, biz. Daha çok alanda, sahada çalışan insanlar için 6 bölüm değil yani. Ben bunu eskiden de kabul edemiyordum. Şu anda kabul etmiş değilim. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısı ile orada demek ki başka dinamikler devreye gidiyor. Kanal matematiklerini siz bilirsiniz.”

İyi Günde Kötü Günde 5. Bölüm Özeti

Sarp, Melisa’yı da alıp Londra’ya dönmeye karar verir. Leyla bu haberi öğrenince karışık duygular hisseder. Acaba bu haber onu mutlu mu etmiştir mutsuz mu? Sarp bir süre ıssız bir koyda inzivaya çekilir. Leyla kendini Sarp’ın yanında bulur. İkili birlikte herkesten uzak bir gün geçirirler.

İyi Günde Kötü Günde 4. Bölüm Özeti

Leyla, Sarp’ın sahte iş teklifi oyununu ortaya çıkartmıştır. Artık eskisinden de güçlü ve kararlıdır. Sırf Sarp’a inat Melisa ile onlara yeryüzünün gördüğü en güzel düğünü yapacaktır. Sarp da Leyla’nın bu hamlesine karşılık vermekte geç kalmaz. Leyla’nın gitmeme kararıyla, Sarp’ta Melisa ile birbirlerine ne kadar aşık olduklarını gösterme planı yapar. Sarp’ın annesi Perihan, Leyla’yı nereden tanıdığını anlamaya çalışmaktadır. Bu yüzden devamlı Leyla ile görüşmek ister. Sarp her seferinde bir bahane bulup ikiliyi bir araya getirmemeye çalışır. Bu bahanelerden biri de tadım yapmak için hep beraber üniversiteden arkadaşı Ediz’in bağ evine gitmektir. Leyla, Sarp ve Melisa başlarına ne geleceklerini bilmeden bağ evine doğru bir yolculuğa çıkarlar.

İyi Günde Kötü Günde Konusu ve Oyuncu Kadrosu

İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak. Başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’in yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinde Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturuyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.