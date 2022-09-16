İyilik 10. bölüm izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş'ın yer aldığı dizinin ekrana gelen son bölümünde Murat, Neslihan'la ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyince Damla yıkılır. Neslihan'ın Murat'la barışmaktaki planı ne? İyilik 10. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İyilik son bölüm izle 10. bölüm!

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE 10. BÖLÜM!

İyilik dizisi yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da FOX TV'de...

İYİLİK 10. BÖLÜM ÖZETİ

İyilik dizisinin son bölümünde Damla şirkete adımını atar atmaz ilk fırsatta Murat'a yakınlaşmaya çalışır.

Murat, Neslihan'la ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyince Damla yıkılır ve Murat'a Neslihan'ın sadece kendisinden intikam almak için onu zorla öptüğünü, gittikleri restoranın adresini ona Koray'ın verdiğini, Koray'la iş birliği içinde olan Neslihan'ın bunu sadece Damla'nın ikisini öpüşürken görmesi için yaptığın söyler ama Murat'ı ikna edemez.

Bu sırada Neslihan, Murat'a yakın durarak onun güvenini kazanmaya çalışmaktadır ve bu yolla annesinin yargılandığı davanın düşmesini sağlayacak delilleri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Murat'ın şirketin elindeki en kıymetli arsasını sattığını öğrenen Neslihan Necatiyle iş birliği yapar. Neslihan'ın planı olduğunu anlatan Damla hemen Murat'ı durumdan haberdar eder.

Neslihan'ın gerçek yüzünü sonunda Murat'a gösterebildiğini düşünen Damla'yı finalde büyük bir sürpriz beklemektedir.

İYİLİK KONUSU

Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir.

Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin...