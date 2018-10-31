Jet Sosyete 2.sezon 5.yeni bölüm fragmanı Jet Sosyete son 2.sezon 4.bölüm izleme linki

Jet Sosyete 2.sezon 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Jet Sosyete son 2.sezon 4.bölüm izle TV8’de! Ekranların aranan dizisi Jet Sosyete yeni bölüm fragmanlarıyla ekran başına kilitliyor. Jet Sosyete son 2.sezon 4.bölümde Safiye Melike’ye doğum günü partisi düzenlemek istemektedir ve maddi imkansızlıklardan dolayı Gizem’den sürpriz yardımlar alır. Melike’nin doğum günü olduğunu öğrenen Ozan, O’na aralarını düzeltecek bir hediye alma arayışına girer. Jet Sosyete oyuncu kadrosu bir hayli geniş! İşte dizide yer alan isimler; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Emre Taştekin, Tuğba Çom Deniz, Cengiz Ecem Uzun. Jet Sosyete son bölümde Şennur emlak sevgisi yüzünden, mahalledeki miras kalan bütün evleri ucuza kapatmaya çalışır. Bu emlak sevgisi, yalıya yaptığı ziyaretle başka umutlara yol açacaktır.

Jet Sosyete | 2. sezon 4. bölüm tanıtımı | Cengiz'in maliye korkusu!

Ekranların kahkaha tufanı dizisi Jet Sosyete yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Tv8’de!

Özpamuk Tekstil’e gelen rutin maliye kontrolü Cengiz’in kaçak kot sattığı gençlik yıllarından kalma maliye fobisini azdırır. Maliyecinin Safiye’nin Elazığ’dan ortaokul arkadaşı çıkması olayları başka yerlere sürükler.

Ozan’la İlayda arasındaki inişli çıkışlı durum Alara ve Gündüz’ün taraf olmaya başlamalarıyla kendi ilişkilerini sarsıntıya uğratır.

Safiye Melike’ye doğum günü partisi düzenlemek istemektedir ve maddi imkansızlıklardan dolayı Gizem’den sürpriz yardımlar alır. Melike’nin doğum günü olduğunu öğrenen Ozan, O’na aralarını düzeltecek bir hediye alma arayışına girer.

Ortak noktaları Talip olan Kumsal ve Şennur’un ilişkileri giderek yeni bir boyut kazanır.

Jet Sosyete son bölümde neler oldu?

Yüksel Ailesi’nin evini karınca basması ve Yaşar’ın mücadele teknikleri başına çoraplar örecektir.

Şennur emlak sevgisi yüzünden, mahalledeki miras kalan bütün evleri ucuza kapatmaya çalışır. Bu emlak sevgisi, yalıya yaptığı ziyaretle başka umutlara yol açacaktır.

Nazlı’nın İlayda ile yüzleşme çabaları sürpriz sonuçlar doğuracaktır.

Gizem ve Safiye’nin organik beslenme sevdası, iki aileyi de açlık sınırlarına getirecek ve sinirlerin iyice gerilmesine neden olacaktır.

İlk sezonuyla Star TV ekranında izleyici ile buluşan Jet Sosyete, 2. sezonda ise tv8’de izleyici ile Çarşamba günleri buluşmakta.

Jet Sosyete oyuncu kadrosu bir hayli geniş! İşte dizide yer alan isimler; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Emre Taştekin, Tuğba Çom Deniz, Cengiz Ecem Uzun.

JET SOSYETE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile Arasında filminin yapımını üstlenen BKM, bu dizinin de yapımcısı olacak. Dizi, tv8 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor.

Bu ekibi senaryo olmadan izlesek de yeter. Ancak Jet Sosyete’nin çok da güzel bir konusu var: Orta halli bir ailenin bir anda büyük servetlere kavuşup sosyete hayatına geçişi işlenecek.

YENİ SEZON JET SOSYETE OYUNCULARI

GÜLSE BİRSEL (GİZEM ÖZPAMUK)

11 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelen Gülse Birsel, Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca ATV'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü. ATV'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizinin yazarı ve oyuncusudur. Bu dizide kendi oyunculuğunu göstermektedir. İzlenme rekorları kıran Avrupa Yakası bir çok hedef kitleye yayılmıştır. Pazar günleri Sabah gazetesinde yazmaktadır. Bir dönem G.A.G. adlı TV programının metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapmıştır. Mart 2003'te gazete yazıları ve bazı G.A.G. metinlerinden oluşan Gayet Ciddiyim adlı kitabı yayımlandı. 2004'te Hâlâ Ciddiyim, 2005 yılında ise "Yolculuk Nereye Hemşerim?" adlı kitapları yayımlandı. Yazdığı üç kitap da Çok Satanlar arasında yer almıştır. Ayrıca "Hırsız Var" adlı sinema filminde oynamıştır. Gazeteci-televizyoncu Murat Birsel ile evlidir.

ÇAĞLAR ÇORUMLU (YAŞAR USTA)

4 Aralık 1977’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası öğretmen olan Çorumlu, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olmuştur. Sahneler ile üniversite yıllarında tanışan Çorumlu, oyunculuk eğitimi alabilmek için 2000’de İstanbul’a yerleşmiştir. Aynı yıl dönemin meşhur dizisi Yedi Numara’da Yusuf karakteri ile rol alan oyuncu televizyon kariyerine adım atmıştır.

CENGİZ BOZKURT (CENGİZ ÖZPAMUK)

1965 yılında dünyaya gelen Cengiz Bozkurt, Ankara Atatürk Lisesi ve 1996 yılında Goldsmiths, University of London'dan mezun oldu. Aşk Delisi filmininin yönetmeni Mehmet Ergen'le Londra'da tanıştıktan sonra beraber çalışmaya başlamıştır. Bir çok sinema ve TV projesinde yer almıştır.

HASİBE EREN (PELİN SONER)

Hasibe Özlem Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü bitirdi.1996'da Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca, bu filmde Ece Hakim 'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman 'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynamaktadır.

SARP APAK (OZAN ÖZPAMUK)

Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir.

Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşamış, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür. O sıralar işletme eğitimi almayı planlayan oyuncunun tiyatro hayatı, annesi, teyzesi ve yengesinin yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü (2004) bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk'in desteğiyle İstanbul'a gitti. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen "Ağır Roman” adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da yer aldığı BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında da rol aldı. "Sizinkiler Dünya Kaç Bucak" adlı çocuk oyununda oynadı ve bu oyunla Türkiye turnesine çıktı. BKM'nin yanında "Mutfak" adlı ufak bir sahnesi olan bir mekanda stand-up gösterileri de yapan yetenekli oyuncu, asıl şöhretini Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolüyle yakaladı. Daha sonra yer aldığı İşTcell reklamlarıyla da büyük beğeni topladı. Mimikleri ve hareketleri çok beğenilen Apak, Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda da "Öp Babanın Elini” adlı oyunda "Emrecan” rolünde oynamaktadır. Koyu Beşiktaş taraftarı olan Apak, kendi yazıp bestelediği "Aşkınla Yandım” şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı. Şöhret basamaklarını birer birer tırmanmasına rağmen mütevazılığını her zaman korumayı başardı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN (GÜNDÜZ ŞAHİN)

1983 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, 2001 yılında İ.Ü. Konservatuarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004'te Kent Oyuncuları topluluğunun "İnishmorelu Yüzbaşı" oyununda rol aldı. 2005-07 arasında topluluğun "Kumarbazın Seçimi" oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004'ten itibaren TV dizilerinde de rol almaya başladı. 2007-08 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğu'nun "Şeylerin Şekli" oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. "Kumarbazın Seçimi"ndeki oyunculuğuyla 4 ödül kazanan ve "Şeylerin Şekli" ile övgü toplayan Küçükçağlayan, Türkiye'de genç kuşak tiyatronun yükselen değerleri arasında gösteriliyor. Eskişehir'deyken "365/24" adlı bir müzik grubunda yer alan Küçükçağlayan, İstanbul'a geldikten sonra da müzik çalışmalarını devam ettirdi. Çalışmalarını, "365/24" ile "Bonadrag" adlı başka bir grubun birleşmesiyle kurulan "Yerden Yüksek" adlı grubun vokali olarak sürdürdü.

ECEM UZUN (ALARA ÇIKRIKÇIOĞLU)

Ecem Uzun, 17 Haziran 1992 tarihinde dünyaya geldi. Sarıyer İ.Ö.O. ve Hüseyin Kalkavan Lisesi'nden mezun oldu. 2004 yılından bu yana Cast Ajansı'na bağlı olarak çalışıyor.

DERYA KARADAŞ (SAFİYE YÜKSEL)

Derya Karadaş, 4 Mayıs 1981 tarihinde dünyaya geldi. Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Zerrin karakteriyle tanınmaktadır.Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında öğrenim görmüş olup, aynı yerde eğitmenlik yapmaktadır.

AYŞE NİL ŞAMLIOĞLU (ZAHİDE ÖZPAMUK)

20 Mart 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ne giren sanatçı, öğrenimini yarıda bırakarak, Almanya'ya gitti ve Franfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu, amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gören Ayşe Nil Şamlıoğlu, ikinci kez eğitimini yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında, özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 1988 - 1989 yıllarında Haccettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri veren sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Tunç Başaran tarafından senaryolaştırılan ve yönetilip filme alınan Kaçıklık Diploması adlı bir eser yazan Ayşe Nil Şamlıoğlu'nun, asıl tanınışı Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adları dizilerdeki rolleriyle oldu. Şehir Tiyatroları'nda ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarıyla da çalışan sanatçı, yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir.

ASLI BEKİROĞLU (MELİKE ŞAHİN)

Aslı Bekiroğlu 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. 162 boyunda ve 52 kilodur. Lise eğitimini İtalyan Lisesinde tamamlayan Vine fenomeni ve dizi oyuncusu Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmıştır. Ekranlara ilk adımını Beni Böyle Sev adlı diziyle atan güzel oyuncu son olarak Gülümse Yeter’de rol almıştır.