Kaderimin Oyunu, 14. bölümüyle Star Tv'de izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu'nun 14. bölümde Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar alır. Nergis ne yapacak? Kaderimin Oyunu 14. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Kaderimin Oyunu 14. bölüm izle Puhu Tv!

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Kaderimin Oyunu dizisinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla kocası tarafından terk edilen Asiye'nin hayat mücadelesi seyirciye aktarılıyor.

KADERİMİN OYUNU 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaderimin Oyunu 14. bölümde Asiye'nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur.

Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur.

Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar alır.

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir aile dramına değinilen dizinin Yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını ise NGM Medya üstleniyor.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)