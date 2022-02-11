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Dizi

Kaderimin Oyunu 8. Bölüm izle! Kaderimin Oyunu 8. bölüm izle Puhu Tv!

Kaderimin Oyunu 8. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizinin son bölümünde Asiye'nin ikisine ait bir hatıra sakladığını öğrenen Cemal, içindeki ateşle yere göğe sığamaz ve tüm aileyi sarsacak bir olaya karışır. Kaderimin Oyunu 8. Bölüm izlemek için Puhu Tv ve Star Tv bağlantıları haberimizde yer alıyor.

11 Şubat 2022 Cuma 23:46 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 23:46
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Star Tv'de yayınlanan Kaderimin Oyunu, 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu'nun 8. bölümde Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Kaderimin Oyunu 8. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Kaderimin Oyunu 8. bölüm izle Puhu Tv!

KADERİMİN OYUNU 8. BÖLÜM İZLE SON BÖLÜM!

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir aile dramına değinilen dizinin Yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını ise NGM Medya üstleniyor.

KADERİMİN OYUNU 8. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Kaderimin Oyunu dizisinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

KADERİMİN OYUNU 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaderimin Oyunu 8. bölümde Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır.

Raci, Mahir'den kurtulmak için ihtiyacı olan kozu bir türlü ele geçirememiştir ama durmaya niyeti yoktur.

Mahir bir yandan Raci'yle mücadele ederken öte yandan Fikret'in gerçekleri öğrenmiş olmasının gerginliğindedir.

Asiye'nin ikisine ait bir hatıra sakladığını öğrenen Cemal, içindeki ateşle yere göğe sığamaz ve tüm aileyi sarsacak bir olaya karışır.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla kocası tarafından terk edilen Asiye'nin hayat mücadelesi seyirciye aktarılıyor.

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