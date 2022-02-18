18 Şubat 2022 Cuma 23:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:49

Star Tv'de yayınlanan Kaderimin Oyunu, 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kaderimin Oyunu'nun 9. bölümde Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur. Bu istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir. Kaderimin Oyunu 9. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Kaderimin Oyunu 9. bölüm izle Puhu Tv!

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir aile dramına değinilen dizinin Yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını ise NGM Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Kaderimin Oyunu dizisinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaderimin Oyunu 9. bölümde Nedret'in yüzleştiği gerçek, geçmişte üstü örtülmüş hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır.

Cemal ve Asiye'nin aynı konakta olmaları Nedret için kabul edilebilir değildir.

Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur.

Bu masum istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir.