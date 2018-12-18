Kadın 45.yeni bölüm fragmanı Kadın dizisi son 44.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların vazgeçilmez dizisi Kadın yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Kadın son bölümde neler yaşandı? FOX TV’nin iddialı yapımı Kadın dizisi izleyicisini ekran başına kilitliyor. Kadın son bölümde Yeliz, Ceyda'yı arayıp haber veriyor. Ama Ceyda işten atıldığını bildiklerini söyleyince Ceyda deliriyor ve hesap sormaya gidiyor. Ceyda hastaneye gidip Jale'nin montona mürekkep döküyor. Tam çıkarken de Jale ile karşılaşıyor. Hem de hiç beklemediği şekilde. Jale çok özür dileyerek Ceyda'nın günahını aldığını söylüyor. Ceyda başta kırgın olduğunu söylüyor sonra da işe devam etmeyi düşüneceğini söylüyor. Jale mürekkebin boşaldığını fark edince kaçmaya çalışıyor ama Jale montunu görüyor. Jale çok kızıyor ve bir daha yüzünü görmek istemediğini söylüyor. Kadın yeni bölümde ise Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek. Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır. İşte merak edilen Kadın dizisi hakkında son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

KADIN 44.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek. Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır. Tüm bu olanların üzerine bir de Şirin, Hatice’nin Sarp’tan aldığı paraları söyleyince Enver neye uğradığını şaşırır. Hatice’ye olan güvenini de kaybeden Enver’in ailesinde Bahar’dan başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. Pırıl ise Bahar’ın çocukları görmesiyle rahatlar. Ama bu evrede unuttuğu tek bir şey vardır; Sarp’ın Bahar’a olan büyük aşkı.

KADIN 43. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Şirin'in ilik için geldiği gün yanında Sarp'ın da olduğunu öğreniyor. Bahar duyduğu bu gerçekle baş edemiyor. Yeliz onu durduramıyor. Sarp'ın öyle bir şey yapmayacağını söylese de Bahar kendini dışarı atıyor. Yeliz de peşinden gidiyor ama Bahar'ı ikna edemiyor. Yeliz dönüşte Arif'e gidip ‘ben çok kötü bir şey yaptım' diyerek olanları anlatıyor. Arif de Sarp ile Şirin arasında bir şey olduğunu düşündüğünü söylüyor. Hatta Ceyda'nın da aynı fikirde olduğunu söylüyor. Arif, Yeliz'i tersliyor.

BAHAR, HATİCE'Yİ YAKALIYOR

Hatice evdeki paradan alıp Enver'e tazminatının bir kısmının yattığını söylüyor. Yalan söyleyen Hatice, Enver'in onunla gelmesine engel oluyor. Şirin annesinin yalan söylediğini hemen anlıyor. Babasına da imalı imalı konuşuyor. Sonra da mutfağı arayarak annesinin sakladığı parayı buluyor. Mutfaktaki yerinden alıp kendi odasına saklıyor. Hatice eve gelince Şirin'in arkasından ettiği imalı sözleri duyuyor.

JALE, CEYDA'DAN ÖZÜR DİLİYOR

Yeliz, Ceyda'yı arayıp haber veriyor. Ama Ceyda işten atıldığını bildiklerini söyleyince Ceyda deliriyor ve hesap sormaya gidiyor. Ceyda hastaneye gidip Jale'nin montona mürekkep döküyor. Tam çıkarken de Jale ile karşılaşıyor. Hem de hiç beklemediği şekilde. Jale çok özür dileyerek Ceyda'nın günahını aldığını söylüyor. Ceyda başta kırgın olduğunu söylüyor sonra da işe devam etmeyi düşüneceğini söylüyor. Jale mürekkebin boşaldığını fark edince kaçmaya çalışıyor ama Jale montunu görüyor. Jale çok kızıyor ve bir daha yüzünü görmek istemediğini söylüyor.

BAHAR ŞİRİN'DEN HESAP SORUYOR

Bahar annesinin evine geliyor. Kapıda onu Enver karşılıyor. Hatice tam parasını kontrol edecekken Bahar'ı görüyor. Bahar sakin davranmaya çalışarak Şirin'i soruyor. Enver endişeleniyor. Bahar, Şirin'in Sarp'la geldiğini bildiğini söylüyor. Enver açıklama yapmak istese de Bahar onlardan bir açıklama istemediğini anlatıyor. Enver, Şirin'le konuş ama yalan söyleyebilir diyor. Hatta bu durumu Sarp'a sormasını istiyor. Hatice, Şirin'in Pırıl'ı söylemesinden korkuyor. Ve Bahar, Şirin'e açık açık soruyor. Şirin uzun süre bekledikten sonra babası ile kavga edip erkek arkadaşında kaldığını söylüyor. Bahar ‘kimse seni bulamazken Sarp nasıl buldu?' diye soruyor. Şirin şaşkın olduğunu söyleyerek bilmediğini anlatıyor. Bahar, Şirin'e inanmıyor, bunca zamandır Sarp ile görüşüp görüşmediğini soruyor. Ama Şirin konuşmuyor. Hatta odasına koşarak kaçıyor. Ama Bahar kendini tutamıyor ve Şirin'in odasının camını kırıyor. Şirin'in ödü kopuyor. Bahar, Sarp'ın nerede olduğunu soruyor. İsteği Sarp'la ilgili gerçekleri bilmek.

Şirin evden çıkmak istiyor ve sevgilisi ile buluşacağını söylüyor. Bahar da onunla gitmek istiyor ve peşinden gidiyor. Şirin, Suat'ın evine geldiğini söylüyor ve hızlıca içeri giriyor. Ama Bahar'ı içeri almıyorlar.

ŞİRİN PIRIL'I KANDIRMAYI BAŞARIYOR

Şirin, Pırıl'a Sarp ile ilgili fotoğrafların kurmaca olduğunu söylüyor. . Amacının Bahar'ı bitirmek olduğunu söyleyerek Sarp'ın evliliğini korkunç şekilde öğrenmesi gerektiğini anlatıyor. Pırıl bu anlaşmaya yanaşıyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…

KADIN OYUNCU KADROSU

CANER CİNDORUK

Doğum: 02 Nisan 1980 (37), Adana Eğitim: Çukurova Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Öykü yazarı bir babaya, ev hanımı bir anneye ve oyunculuğu seçmiş 2 kardeşe sahip. İstanbul’a 1 yıl önce gelmiş ve aileside İstanbul’a yeni taşınmıştır. Daha önceden Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi televizyonun önemli dizilerinde rol almıştır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı.

Ayrıca 2010 ‘da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır.

BENNU YILDIRIMLAR

Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar’la evlidir. Kızı Ada, 1999’da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.