Kadın 46.yeni bölüm fragmanı yayında mı FOX TV Kadın 45.son bölüm izleme linki

Kadın 46.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi 45.son bölüm izleme linki FOX TV Kadın dizisi nerede çekiliyor oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir sorularına ilişkin dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in yaptığı Kadın dizisinde, eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren bir kadının dramı anlatılmaktadır. Dizide Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil eşlik etmekte. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikakt çeken Kadın dizisi 456.son bölümünde bu hafta Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir. Kadın 46.yeni bölüm fragman görüntüleri 45.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Kadın Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN DİZİSİ 46.BÖLÜM FRAGMANI

FOX TV'de her salı akşamı ekrana gelen Kadın dizisi 45.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

KADIN 45.BÖLÜM ÖZETİ

Kadın dizisi 45.son bölümünde; Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.

KADIN 45.BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 44.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kadın dizisi 44.son bölümünde; Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek. Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır.

Tüm bu olanların üzerine bir de Şirin, Hatice’nin Sarp’tan aldığı paraları söyleyince Enver neye uğradığını şaşırır. Hatice’ye olan güvenini de kaybeden Enver’in ailesinde Bahar’dan başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. Pırıl ise Bahar’ın çocukları görmesiyle rahatlar. Ama bu evrede unuttuğu tek bir şey vardır; Sarp’ın Bahar’a olan büyük aşkı.

KADIN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?



Gülçin Santırcıoğlu, Ağustos 1977 yılında İzmir’de doğmuştur. Babası İbrahim Santırcıoğlu Manisalı olup tekstil işiyle uğraşmaktadır. Annesi Selime Santırcıoğlu ev hanımıdır. Elçin adında bir kız kardeşi vardır. İlk ve orta öğrenimini İzmir Özel Fatih Lisesi’nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünden mezun oldu.



Gülçin Santırcıoğlu, Konservatuvardan mezun olduktan sonra 2002 yılında, İstanbul’a taşındı. Gül Sabar’dan şan eğitimi aldı. Ardından çeşitli gruplarla solist olarak sahne aldı, müzikten aldıklarını paylaşmak için “Ruhi Su Vakfı’nda” 3 yıl şan eğitmenliği yaptı. 2005 yılında rol aldığı “Türev” filmi Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü kazandı. Filmdeki performansıyla çok takdir edildi ve ÇASOD tarafından “Umut Vaad Eden Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.Müzikal alanda sahne programlarının yanı sıra dizi müzikleri seslendirdi. 2007 yılında rol aldığı Semih Kaplanoğlu’nun; başrollerini Nejat İşler, Saadet Aksoy ve Ufuk Bayraktar’la paylaştığı “Yumurta” filminde rol aldı. Bu film “En iyi Film” dalında Altın Portakal aldı. 2008 Şubat ayında piyasaya çıkan BaDEM grubunun 2. albümünde “Kalpsiz” şarkısının akustik versiyonuna düet yaptı.





Gülçin Santırcıoğlu, 2007 – 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı “Elveda Rumeli” adlı dizide Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Luran Ahmeti, Hande Subaşı, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Ertan Saban, Gökhan Mete, Mahir İpek, Salih Bademci, Yücel Erten, Kerem Kupacı, Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Eyşan Özhim ile birlikte rol aldı.2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı. 2014 yılında “Kırımlı” adlı sinema filminde Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Baki Davrak, Bülent Alkış ile birlikte oynadı. 2015 yılında “Kara Ekmek” dizisinde Pervin karakterini canlandırırken, Özlem Yılmaz, Engin Hepileri, Altan Erkekli, Ushan Çakır, Anıl İlter, Başak Daşman ile beraber rol aldı.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?



Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara şehrinde dünyaya gelmiştir. Ciddi anlamda sanata meyilli bir aile tarafından yetiştirilen ve sanat ile iç içe büyüyen Şenler, henüz 9 yaşında iken Ankara Devlet Opera ve Balesi kadrosuna girdi ve burada profesyonel anlamda dansçılık ve bale eğitimi almaya başladı.



Dans anlamında çok ciddi anlamda başarılı olan Şenler, zaman içerisinde Hacettepe Üniversitesi Klasik Bale Bölümü’ne girdi ve burada dansçılık kariyeri üzerine 11 yaşında iken ilerlemeye başladı. Zaman içerisinde çok daha ileri giden ve eğitim hayatında da bir o kadar başarılı isimlerden birisi olarak dikkatleri çeken Ezgi Şenler, lise hayatının sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü’nü kazandı ve buradan başarı ile mezun oldu.



Dizide kendisi ile birlikte oyunculukta usta isimler olarak niteleyebileceğimiz Şevval Sam, Murat Aygen, Timuçin Esen, Alperen Duymaz, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe gibi isimler ile birlikte yer almaktadır. Dizi, günümüzün sevilen ve en çok izlenen projelerinden birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.



11 Şubat 1993 Ankara doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü mezunudur. Daha önceden Bodrum Masalı’nda rol almıştır.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?



Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun’un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur. 6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir. 7 sene boyunca jimnastik ve bale kurslarına giden Melisa Şenolsun sporla iç içedir. Melisa Şenolsun’un saçları sarı, gözleri ise yeşildir. Melisa Şenolsun evli olmayıp Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşamaktadır.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?



Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Rum, babası ise Karadenizli’dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz’e gitmiştir.



Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.



Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında “Derin Sular” adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.



2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştıR. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır.

UĞUR YÜCEL KİMDİR?



1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı. Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı. Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.



Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli‘de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı.



2008 – 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı.2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.