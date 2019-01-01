Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı FOX TV yayın akışı 1 Ocak Kadın dizisi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

FOX TV yayın akışı Kadın dizisi yeni bölüm ne zaman, neden yok sorusu araştırılıyor. Kadın yeni bölüm fragmanı yayılandı mı? Kadın dizisi izleyicileri her hafta Salı günlerini heyecanla bekliyorlar. Oyuncuları arasında birbirinden değerli ve başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni sezonda da nefes kesmeye devam ediyor. Dizide yaşananlar nefes kesmeye devam ediyor. Bahar ve Sarp’ın barışıp barışmayacağı, Bahar’ın Arif ile mi Sarp ile mi beraber olacağı merak ediliyor. Son bölümde Suat, Pırıl'ın yanına gitti. Pırıl'ın üzgün olmasına dayanamadı ve bu riski göze aldı. Pırıl gözleri yaşlı şekilde babasına sarıldı. Pırıl babasına Suat'ın onlarla olmadığını anlattı. Pırıl gözyaşları içinde Bahar'ın Sarp'ın telefonunda ‘Baharım' diye kayıtlı olduğunu söyledi. Pırıl, Suat'tan ses kayıtlarını istedi. O konuşmalarda da Sarp'ın ‘Baharım mı' dediğini duyunca yıkıldı. Son bölüme bir kadının vurulması damga vurmuştu. Vurulan kişinin Hatice mi, Ceyda mı, Yeliz mi olduğu merak ediliyor. Kadın dizisi 1 Ocak Fox TV yayın akışında yer almıyor. Dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. Peki neden? Diziler, her yıl başında futboldaki devre arası gibi 2 haftalık bir ara veriyordu. Ancak, bu yıl bir değişiklik oldu ve aranın, kanalların aldığı ortak bir kararla 3 haftaya uzatıldığı öğrenildi.

KADIN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kadın dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 ÇALAR SAAT

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:15 YAPARSIN AŞKIM

16:30 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA

19:00 FOX ANA HABER

20:00 İKİNCİ ŞANS

00:30 İLK BULUŞMA

DİZİLERE VERİLEN ARA NEDEN UZATILDI?

Diziler, her yıl başında futboldaki devre arası gibi 2 haftalık bir ara veriyordu. Ancak, bu yıl bir değişiklik oldu ve aranın, kanalların aldığı ortak bir kararla 3 haftaya uzatıldığı öğrenildi. İzleyiciler, Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Kadın, Yasak Elma gibi dizileri 3 hafta izleyemeyecek. Alınan bu kararla ilgili kimi iddialar dizi sektöründe dillendirilmeye başlandı.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.

Suat, Pırıl'ın yanına gidiyor. Pırıl'ın üzgün olmasına dayanamıyor ve bu riski göze alıyor. Pırıl gözleri yaşlı şekilde babasına sarılıyor. Pırıl babasına Suat'ın onlarla olmadığını anlatıyor. Kavga etseler de ondan şüphelense de konu başka. Pırıl gözyaşları içinde Bahar'ın Sarp'ın telefonunda ‘Baharım' diye kayıtlı olduğunu söylüyor. Pırıl bu gerçekle baş edemiyor. Pırıl, Suat'tan ses kayıtlarını istiyor. O konuşmalarda da Sarp'ın ‘Baharım mı' dediğini merak ediyor. Ses kayıtlarında Bahar'a Suat'ın aşkım dediğini ve Bahar'ın da onu terslediğini duyuyor. Sarp her şeyi açıklayacağını söylüyor. Pırıl adeta yıkılıyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…