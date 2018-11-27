Kadın yeni 42.bölüm fragmanı yayınlandı mı FOX TV Kadın dizisi 41.son bölüm izleme linki

Kadın yeni 42.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi 41.son bölüm FOX TV izleme linki Kadın dizi oyuncusu ve konusu nedir? Kadın dizisi nerede çekiliyor? sorularına yanıt arayan dizi izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kadın dizisi 41.son bölümünde Arif ile ayrılan Bahar, ayrılığın üzerine Sarp’ı birden karşısında bulur. Yıllar önce ölen kocasını karşısında bulmak ona hayatının en büyük şokunu yaşatacaktır. Sarp ve Bahar kavuşmasına şahit olan Arif’in ise gördüğü şey karşısında dünyası başına yıkılmıştır. Sarp ve Bahar’ın bir arada olmasını asla istemeyen Şirin, Enver’in telefonunu kırmasıyla beraber kaybettiği fotoğrafları başka bir şekilde bulmanın yollarını arar. Yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in yaptığı Kadın dizisinde, eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren bir kadının dramını anlatılıyor. Dizide Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil eşlik ettiği Kadın yeni 42.bölüm fragman, 41.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 42.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi 42.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

KADIN 41.BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kadın dizisi 41.bölümünde, Arif ile ayrılan Bahar, ayrılığın üzerine Sarp’ı birden karşısında bulur. Yıllar önce ölen kocasını karşısında bulmak ona hayatının en büyük şokunu yaşatacaktır. Sarp ve Bahar kavuşmasına şahit olan Arif’in ise gördüğü şey karşısında dünyası başına yıkılmıştır. Sarp ve Bahar’ın bir arada olmasını asla istemeyen Şirin, Enver’in telefonunu kırmasıyla beraber kaybettiği fotoğrafları başka bir şekilde bulmanın yollarını arar.

KADIN 40.SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Kadın dizisi 40.son bölümünde; Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

KADIN 41.BÖLÜM ÖZETİ

KADIN DİZİSİNİN KONUSU



Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasada iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikayesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesinide kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

KADIN DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?

Özge Özpirinçci kimdir?



Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.



1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler



Kadın / Bahar / 2017

Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017

Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016

Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014

Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013

Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012

Al Yazmalım / Asiye / 2011

Deli Saraylı / Dilruba / 2010

Melekler Korusun / İpek / 2008-2009

Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008

Kavak Yelleri / Ada / 2007



Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler



Seray Kaya kimdir?



Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.



4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri almaktadır.



Seray Kaya’nın Oynadığı Diziler



Kadın / Şirin / 2017

Gülümse Yeter / Gül / 2016-2017

Kocamını Ailesi / Miray / 2014

Huzur Sokağı / 2012

Bennu Yıldırımlar Kimdir?

Hatice Sarıkadı



Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.



Bennu Yıldırımlar, İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. İki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede

okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu’na girdi. İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü. Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural

gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı ve sevildi. 2006-2010 döneminde Reşat Nuri Güntekin'in romanından

uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda ise zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde

başrollerde ekrana geldi. 1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare‘in Serdar Biliş yönetmenliğindeki "12. Gece" adlı

oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar’ın Ada isminde kızları var. Kadın dizisinde Hatice karakterini canlandırmaya

devam etmektedir.



Bennu Yıldırımlar'ın Oynadığı Diziler



Kadın /Hatice / 2017

Altınsoylar /2016

Gönül İşleri / 2014

Umutsuz Ev Kadınları / 2011-2014

Yaprak Dökümü / 2006-2010

Anında Görüntü Show / 2008

Kabuslar Evi / 2006

Maki / 2005

Aynalar / 2004

Şapkadan Babam Çıktı / 2002

Bir Tatlı Huzur / 2002

Tek Celse / 2002

Üzgünüm Leyla / 2001

Utanmaz Adam / 1998

Süper Baba / 1997

Sharpe’nin İntikamı / 1996

Muhteşem Zango / 1994

Gülen Ayva Ağlayan Nar / 1990



Bennu Yıldırımlar'ın Oynadığı Filmler



Ağustos Böcekleri ve Karıncalar / 2016

Anı Yaşamak (kısa film) / 2010

Kars Öyküleri / 2010

Gökten Üç Elma Düştü / 2008

Hiç Yoktan Aşk / 2000

Ölümün El Yazısı / 1999

Eski Fotoğraflar / 1998

Kaç Para Kaç / 1998

Ağrıya Dönüş / 1994

Gece Melek ve Bizim Çocuklar / 1994

Adada Son Gece / 1992

Hacı Yusuf Efendi / 1987