18 Mayıs 2021 Salı 10:24 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 10:24

Star Tv'nin yeni dizisi Kağıt Ev 5. bölüm izleyicisiyle buluştu. Kağıt Ev 5. bölümde kızının ölüm haberini alan Gülsüm'ün yaşadığı üzüntü, izleyenleri derinden etkiledi. Diğer yandan görgü tanığının, Azra'nın canlı yayınında Mert'i suçlaması üzerine, Mert İnci'yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Mert'in itiraflarına Gülsüm'ün tepkisi nasıl olacak? Mert, Emniyetteki ifadesinde Bülent'e bilgi verirken, kendisini nasıl suçlu durumuna sokacak? Kağıt Ev 5. bölüm izle PuhuTv!

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerinde olduğu Kağıt Ev dizisinin 5. bölümü, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, yapımını 03 Medya'nın üstlendiği Kağıt Ev 5. bölümü full izlemek için haberimizdeki Puhu Tv bağlantısına tıklayın. Kağıt Ev 5. bölüm full izle!

KAĞIT EV 5. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV!

Kağıt Ev 5. bölümde Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent'e bilgi verirken, kendisini nasıl suçlu durumuna sokar? Issız kayalıklara bırakılan İnci'nin cesedinin bulunmasından sonra Gülsüm evine döner.

Gülsüm kızının ölümünden kimi suçlar? Programında Mert'in suçlanmasına neden olan Azra Cihan'a kendini affettirebilecek mi?

Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin'le nasıl yüzleşecek?

Cemre'yi kim neden kaçıracak ve kendini kaçıranları Cemre nasıl zor duruma düşürecek?

KAĞIT EV OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu (Cihan)

Nur Fettahoğlu (Aylin)

Tuvana Türkay (Azra)

Can Nergis (Bülent)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Helin Kandemir (Cemre)

Nejat Uygur (Mert)

Bülent Gültekin (Çetin)

Yaşar Üzer (Halil)

Bulut Teker (Melisa)

Tuğçe Aykut (İnci)

KAĞIT EV KONUSU

Fırtına ailesinin, 6 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 6 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

Fakat 56 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir... Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.