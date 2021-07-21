21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:01

Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam'ın rol aldığı Kahraman Babam dizisi için final kararı alındı. Diziyi takip edenler "Kahraman babam final mi oldu? Kahraman babam neden final yapıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Kahraman Babam final fragmanı...

KAHRAMAN BABAM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show Tv'de ekrana gelen Kahraman Babam dizisi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemediği için final kararı alındı.

İLK BÖLÜMDEN SONRA İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi ilk olarak Kırmızı Kamyon ismiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ilk bölümüyle reytinglerde alt sıralarda kalan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı.

Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı.

KAHRAMAN BABAM FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI





Kahraman Babam'ın final bölümü tanıtımı da yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Kahraman Babam'ın final fragmanında Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oldu.

KAHRAMAN BABAM KONUSU

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.

Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.