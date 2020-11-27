27 Kasım 2020 Cuma 13:34 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 13:34

Kalk Gidelim 130. bölüm izleyenleriyle buluştu. TRT 1'de yayınlanan komedi dizisi Kalk Gidelim 130. bölümünde; Şakir ve Dudu, Ercan’ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurma işiyle meşgullerdir. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem’in gizlice Ercan’ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte kaçıranlar için Kalk Gidelim 130. bölüm izleme sayfası.

KALK GİDELİM 130. SON BÖLÜM İZLE





KALK GİDELİM 130. BÖLÜM ÖZETİ

Kalk Gidelim 130. bölümde; Seyfettin’in fendi İsmail’i yenmiştir ama İsmail inadından vaz geçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin’ in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail’i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin’i arayıp yardım ister. Yasemin işbirliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin’ in Samim’ e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin’e ev hapsi verir.

Kalk Gidelim 130. bölümde; Sevda’nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; Orada bir soru işareti vardır.

Duru’nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar. Bu durum Yıldız’ın dikkatini çekince Yıldız, Nurcan’ı da hamile zanneder ve bütün köye yayar. Sadık, torunu ile çocuğu aynı anda olacağı için Mumu’ya köy geleneğine göre meydanda davul zurna çaldırır.

Kalk Gidelim 130. son bölümde; Şakir ve Dudu, Ercan’ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurup çiçekçi açma işiyle meşgullerdir. Üstelik o gün Dudu’nun sık sık sancıları tutmaya başlamıştır. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem’in gizlice Ercan’ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Koca gün oradan oraya koşturup yorulan Dudu’nun sancıları iyice artmıştır. Eve geldiklerinde Perihan’ın mobilya sürpriziyle karşılaşırlar. Ancak Perihan’ın sürprizleri daha bitmemiştir. Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu’nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.