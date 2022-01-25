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Dizi

Kalp Yarası 29. Bölüm Fragmanı | Adnan Bey'i kim öldürdü?

Kalp Yarası 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilmişti. Kalp Yarası 29. Bölüm Fragmanında ise Azade hanım Adnan'ı öldürmekle suçlanıyor. Peki Adnan beyi kim öldürdü? İşte Kalp Yarası 29. Bölüm Fragmanı

25 Ocak 2022 Salı 11:30 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 11:30
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Kalp Yarası 29. Bölüm Fragmanı ekrana geldi. Atv'nin sevilen dizisi Kalp yarası, son bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yayınlanan fragmanda Yaman, annesinin ölmediğini öğreniyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de olacak. İşte Kalp Yarası 29. Bölüm Fragmanı

KALP YARASI 29. BÖLÜM FRAGMANI ADNAN BEY'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Yarası son bölümde babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir.

Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

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