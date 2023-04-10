Kan Çiçekleri oyuncuları kimlerdir? Kan Çiçekleri dizisi oyuncu kadrosu

Kan Çiçekleri dizisi, hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Kanal 7'de yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Levent Türkan ve Ömer Baykul oturuyor. Dizide iki aile arasındaki kan davası ekrana yansıtılıyor. Peki Kan Çiçekleri oyuncuları kimlerdir? İşte Kan Çiçekleri oyuncu kadrosu ve dizi ile ilgili merak edilenler...

Kan Çiçekleri dizisinde; Kan davalı olan iki aileye mensup büyük bir aşkın hikayesi seyirciyle buluşuyor. Kanal 7 'nin gündüz kuşağı dizisi Kan Çiçekleri, izleyici tarafından takip ediliyor. Yapımcılığını UNİK Film'in üstlendiği Kan Çiçekleri dizisinin senaryosunu Nuriye Bilici, Münevver Yıldız, Melike Yılman, Burak Acar ve Günce Miraç ele alırken, yönetmen koltuğunda ise Levent Türkan ve Ömer Baykul oturuyor.

KAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Kan Çiçekleri dizisi, iki aile arasındaki kan davasını konu ediniyor. Dizide de bu evliliğin ardından aileler arasında yaşananlar ele alınıyor.

Bu büyük sevda bir kan davasıyla başlar. Dizinin başrolü Baran, kan davasından hoşlanmayan bir karakterdir. Dilan ise ailesi ve geleceği arasında kalmış genç ve güzel bir kızdır. Dilan, ailesi tarafından hiç istemediği bir evlilik yapmaya zorlanır.

Ailede sözü geçen birisi olan Baran, ailede kan dökülmesini durdurmak ister. Bunun üzerine aile büyükleri Dilan ile evlendirilmesine karar verilir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Dilan ve Baran'ın dokunaklı aşk hikayesi anlatılıyor.

Kan Çiçekleri dizisi hafta içi her gün saat 16.30 ile 18.00 arasında ekrana geliyor.

KAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Kan Çiçekleri oyuncuları arasında; Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Nalan Örgüt, Hasan Ballıktaş, Berkay Çınar, Selinay Taşol, Erol Yavan, Hilal Kuvvet, Göksel Kayahan, Ekrem Aral Tuna ve Ceyda Pınar gibi isimler yer alıyor.

KAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Barış Baktaş (Baran)

Ceyda Pınar (Derya Yıldız)

Dilek Güler (Cevriye Demir)

Berkay Çınar (Ali)

Selinay Taşol (Zümrüt Demir)

Nalan Örgüt (Azade Karabey)

Erol Yavan (Kudret Karabey)

Hasan Ballıktaş (Seyit)

Hilal Kuvvet (Hanife Demir)

Yılmaz Ulutaş (Hasan Karabey)

Ekrem Aral Tuna (Cevdet Demir)

Göksel Kayahan (Cihan Karabey)

Gökhan Gürdeyiş (Fırat Karabey)