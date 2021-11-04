4 Kasım 2021 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:09

Kanunsuz Topraklar 6. bölüm izleyiciyle buluştu. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 6. bölümde Ali, Gülfem'i bir kez daha tehdit ediyor. Gülfem, Ali'ye giderek jandarmaya gidip Davut hakkında şikayetini geri almasını istiyor. Ali ise bunu yaparsa Davut'u öldüreceğini söyler. Peki Kanunsuz Topraklar 6. Bölümde neler yaşanacak? FOX Tv'de ekrana gelen dizide, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanan imkansız aşk ele alınıyor. Kanunsuz Topraklar 6. Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 7. BÖLÜM FRAGMANI | BU AŞK BİTTİ!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor. Başrollerinde; Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Kanunsuz Topraklar 6. bölümde Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir.

Gülfem babasını, annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik'i oyalaması gerekmektedir.

Bu durum Davut'un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem'den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali'nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur.

Malik Bey ise kızını ve kendini Ali'nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu'daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali'nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife'lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali'nin onu burada bulamamasıdır...