23 Mayıs 2021 Pazar 12:11 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 12:11

Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimleri için hazırlıklar başladı. Kanunsuz Topraklar dizisi için güçlü bir oyuncu kadrosu ile anlaşıldı. Diziyi merak eden izleyici "Kanunsuz Topraklar ne zaman başlıyor, hangi kanalda, nerede çekiliyor?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Kanunsuz Topraklar'ın başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi isimler olacak. Peki Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlayacak? Kanunsuz topraklar hangi kanalda yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstleniyor. Kanunsuz Topraklar'ın başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi isimler olacak.

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş(Yılmaz) ve Ramo dizisinin kadın başrol oyuncusu Esra Bilgiç(Sibel) ile birlikte Kanunsuz Topraklar dizisinde buluşacak olan diziyle ilgili detaylar..

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlıkları halen sürmekte olan ve yakın süreçte ekrana gelecek olan dizinin yayın tarihi ise henüz kesinleşmedi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gold Film tarafından hazırlanan Kanunsuz Topraklar dizisi FOX TV'de yayınlanacak.

Dev bir prodüksiyonla hazırlanan Kanunsuz Topraklar dizisinin müzikleri Aytekin Ataş tarafından hazırlanacak. Kanunsuz Topraklar bir dönem dizisi olarak ekrana gelecek. Dizinin senaryosu ise Zülfük Yücel tarafından yazılıyor. Önemli ve titiz bir hazırlık süreci yürütülen dizinin kostümleri ise Aynur Torun tarafından hazırlanıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılırken daha sonra çekimler İstanbul'da devam edecek.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstlenecek. Kanunsuz Topraklar oyuncuları Uğur Güneş ve Esra Bilgiç olacak. Dizi de Zonguldak'ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik beyin kızı Gülfem ile Malik beyin madeninde işçi olarak çalışan Davut'un arasındaki imkansız aşk anlatılacak. Kanunsuz Topraklar dizisi İstanbul'da çekilecek ancak hikaye Zonguldak'ta geçecek. Kısacası Kanunsuz Topraklar'da 1940'lı yıllarda Zonguldak'ta maden işçileri ve maden patronunun mücadelesi Gülfem ve Davut'un aşk hikayesi ile harmanlanıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Kanunsuz Topraklar Gülfem (Esra Bilgiç)

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Kanunsuz Topraklar Davut (Uğur Güneş)

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar Ali Gedik (Necip Memili)

Necip Memili Kanunsuz Topraklar'ın önemli rollerinden biri olan Ali Gedik karakteriyle ekranda olacak. Ali Gedik bir maden patronudur.

Ali Erkazan (Tahir)

Ali Erkazan 68 yaşındadır ve aslen Samsunludur. Ankara Sanat Tiyatrosunda 15 yıl görev alan Ali Erkazan özellikle En Son Babalar Duyar dizisinde Mehmet karakteri ile tanınmıştır. Aykut Enişte ve Kayseri Aslanı filmlerinde yer almıştır. Tahir Davut'un babasıdır. Aynı zamanda da madenin deneyimli işçilerinden biridir.

Kanunsuz Topraklar Malik (Murat Daltaban)

Gülfem, Behice ve Fikriye'nin babası. Bir maden şirketi sahibini canlandıracak Murat Daltaban Kanunsuz Topraklar'da Malik karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Avukat Yavuz (Kaan Taşaner)

Malik'in avukatı Yavuz karakteri başarılı oyuncu Kaan Taşaner tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Behice ve Fikriye

Gülfem'in kız kardeşleri olan Behice ve Fikriye Malik'in kızları olarak Kanunsuz Topraklar'da yer alıyor. Behice karakteri Eylül Su Sapan, Fikriye karakteri ise Serdem Paçal tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Fatma (Mine Teber)

Usta oyuncu Mine Teber de Kanunsuz Topraklar kadrosunda. Davut'un annesi ve Tahir'in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kanunsuz Topraklar Cemal (Doğaç Yıldız)

Davut'un kardeşi Tahir ve Fatma'nın oğlu olarak ekrana gelecek Doğaç Yıldız Cemal karakterini canlandıracak.

Kanunsuz Topraklar Eyüp (Onur Kaya)

Davut ve Cemal'in kardeşi olan Eyüp ise Onur Kaya tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Asude (Ezgi Çelik)

Kanunsuz Topraklar'da Asude karakteri ise başarılı sanatçı Ezgi Çelik'e emanet. Ezgi Çelik Kanunsuz Topraklar'da bir şarkıcıyı canlandıracak.