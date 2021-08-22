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Dizi

Kanunsuz Topraklar hangi kanalda? Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak?

Kanunsuz Topraklar dizisi yakında ekranlarda yayınlanmaya başlayacak. Başrollerinde Esra Bilgiç ile Güneş'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman yayınlandı. Zonguldak'ında kömür madeni işletmecisi Malik Bey'in kızı Gülfem ile madenci Davut'un arasındaki imkânsız aşkı konu alıyor. Peki Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? İşte diziden ilk fragman...

22 Ağustos 2021 Pazar 10:48 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:48
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Kanunsuz Topraklar hangi kanalda? sorusu, dizinin fragmanını izleyenler tarafından merak edildi. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Peki Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak?

KANUNSUZ TOPRAKLAR HANGİ KANALDA?

Kanunsuz Topraklar dizisi FOX Tv'de ekrana gelecek.

Ekranların popüler oyuncularından Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in başrollerde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaryosunu ise Zülfük Yücel kaleme alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanunsuz Topraklar dizisi, Eylül 2021'de FOX TV'de ekranlara gelecek. Henüz günü belli olmayan dizinin, sezonun başlamasıyla birlikte yayınlanacağı biliniyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Kanunsuz Topraklar dizisi; 1940'ların Zonguldak'ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile Malik Bey'in madeninde işçi olarak çalışan Davut'un arasındaki imkânsız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR FRAGMAN


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