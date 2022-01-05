5 Ocak 2022 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:22

FOX Tv'nin ilgiyle izlenen dönem dizisi Kanunsuz Topraklar, 5 Ocak 2022 FOX Tv yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri, "Kanunsuz Topraklar bu hafta yok mu? Kanunsuz Topraklar neden yok?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yılbaşı dolayısıyla birçok dizi yayın hayatına ara vermişti. Peki Kanunsuz Topraklar 13. yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN YOK?

Yılbaşı dolayısıyla yayın hayatına ara vermişti ancak sette yaşanan Koronavirüs vakaları nedeniyle çekimler bir süreliğine ertelendi.

Geçtiğimiz hafta dizinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Dizimizin yeni bölümünü bu hafta ne yazık ki sağlık sorunları sebebiyle sizlerle buluşturamayacağız. Kısa bir aranın ardından her Çarşamba yeniden buluşmak üzere!" paylaşımı yapıldı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 13. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar'ın 13. yeni bölümünün 19 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2022

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mutlu Aile Tablosu TV'DE İLK

22.30 Kanunsuz Topraklar (Tekrar)

01.30 Mahkum

04.00 En Hamarat Benim

06.00 Kadın

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülfem, Bahar'ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu ortaklık işinin arkasında Ali Gelik olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılır. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kasapoğlu hala Yavuz ve Asude için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Ondan kurtulmak için haince planlar yapmaya devam ederler.

Göksel Bey ve Davut, Kasapoğlu'nun canına kıymaya çalışan, Malik Bey'i kaçıran ve ölümüne sebep olan gizemli adamı bulur ve mekanını basarlar. Yavuz'un gizlice Asude ile görüştüğünü öğrenen Behice çıldırır, bir baskın da o yapar. Kafasına koymuştur; Asude ve Yavuz'u baş başayken yakalayacaktır.

Göksel Bey'in Davut üstündeki baskısı anbean büyümektedir. Bahar Aras'la görüşmesi ve bu kadının sırlarını ortaya çıkartması şarttır.

Maden mahallesinde tekrar ocak çalışmaları başlamıştır. Gülfem buna engel olmak için Ali Gelik'le masaya oturur. Kasapoğlu uyanır, korkunç gerçekler açığa çıkmak üzeredir. Bu sırada Ali Gelik gizemli bir adamla anlaşma yapmak üzere buluşur. Zonguldak'ta fırtınalı günler yaşanırken Davut ve Gülfem'in aşkı bu şiddetli rüzgarlara dayanabilecek midir?