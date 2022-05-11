TRT1'in yeni dizisi Kara Tahta, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil'in yer aldığı dizide Atlas ve Irmak'ın yarım kalmış hikayesi ekrana geliyor. Kara Tahta 5. bölümde; Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacak? Kara Tahta dizisinin 5. bölümünü izlemek için Youtube bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kara Tahta 5 bölüm full izle!

KARA TAHTA 5. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bir öğretmenin geçmişinde yaşadıklarıyla mücadele etmesini konu alan Kara Tahta dizisinin Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden ünlü isimlerin yer alıyor.

KARA TAHTA 5.BÖLÜM ÖZET

Kara Tahta 5. bölümde "Atlas, Irmak'a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar.

Yasemin'den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar.

Kartal'ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal'ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez.

Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak'ın kapısında bulur.

Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir.

Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur.

Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.