Kardeşlerim dizisi 61. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim 61. Bölümde Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir. Kardeşlerim 61. bölümü full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Kardeşlerim son bölüm izle (61. bölüm tek parça)

KARDEŞLERIM 61. BÖLÜM FULL IZLE!

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

KARDEŞLERİM 61. BÖLÜM ÖZETİ

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir.

Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler.

Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur.

Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)