Kasaba Doktoru 2. Bölüm izleyici karşısına çıktı. TRT1 'in yeni dizisi Kasaba Doktoru'nun başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Kasaba Doktoru'nun 2. bölümünde Hakan hoca Leyla'yı hastaneden kovuyor. Bu durumda Ömer ne yapacak? İşte Kasaba Doktoru 2. bölüm full izle Youtube izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

KASABA DOKTORU 2. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Kasaba Doktoru, Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU 2.BÖLÜM ÖZET

Kasaba Doktoru 2. bölümde Hakan acile getirilen Leyla'yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca'nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur.

Sadece o değil beğenmediği bu hastanedeki tüm çalışanlarda Hakan'a muntazam şekilde ayak uydurmaktadır.

Ameliyatı başarılı geçen Leyla yaptığı hatanın farkında olarak daha da güçlü olarak uyanır.

Leyla kendine bile itiraf edemez ama tekrar ayağa kalkmasında Ömer'in desteği büyüktür.

Leyla hastanede kalmasının zor olduğunu fark ederken, Ömer de bir an önce buradan kurtulmak istemektedir.

Eski hastanesine dönme fırsatı elde ettiğinde, Ömer geleceği ve mesleğin etik değerleri arasında kalır.

Hakan Hoca ise hastanenin yıllardır çözülemeyen birçok sorunu için Başhekim Turgut'un bir şeyler yapacağından umudu kesmiştir.

Olaya bizzat el atmaya karar veren Hakan Hoca, sorunları kendi tarzıyla çözmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kasaba Doktoru'nun zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.