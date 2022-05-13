Kasaba Doktoru 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı dizi her Cuma TRT1'de. Kasaba Doktoru'nun 6. bölümünde Mine, Hakan'ı korumak için kendisiyle görüşmek isteyen Yalçın'la gizlice buluşur; ancak bir düşman tarafından izlendiğinin farkında değildir. İşte Kasaba Doktoru 6. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Kasaba Doktoru, Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU 6.BÖLÜM ÖZET

Kasaba Doktoru 6. bölümde Yalçın'ın Erol'un ameliyatını bahane ederek Uluçınar'a ekip göndermesi başta Mine olmak üzere herkesin huzurunu kaçırır.

Kaçınılmaz bir savaşın içine çekildiğini fark eden Hakan, oyunu kuralına göre oynamaya karar verir.

Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar.

Hastanede kendisine muhbir bulan Bülent ise ekibini genişletme ve Hakan'ı yalnızlaştırma planını uygulamaktadır. Bülent'in ekibinden Bahar Hemşire, Leyla'nın travmasının üzerine gider.

Berk ise babasını kurtardığı için kendisine minnettar olan Sevil'i Leyla hakkında bilgi almak için kullanır.

Mine, Hakan'ı korumak için kendisiyle görüşmek isteyen Yalçın'la gizlice buluşur; ancak bir düşman tarafından izlendiğinin farkında değildir.

Yalçın başta Leyla olmak üzere herkesi kendi tarafına çekebilmek için koz toplamaktadır.

Tüm bunlar olurken bütün gün hastanede gezen şüpheli bir şahıs herkesin hayatını tehlikeye atacaktır.