Kasaba Doktoru ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı, dizinin tanıtımlarının yayınlanmasıyla birlşkte gündeme geldi. TRT1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Yolları şehre uzak Özel Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak dizinin başrollerinde Vildan Atasever, Ozan Akbaba yer alıyor. Peki Kasaba Doktoru oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİMLERDİR?

'Kasaba Doktoru'nun oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

Kasaba Doktoru'nda hastanede yolları keşiden farklı karakterlerdeki doktorların hayatları ele alınacak.

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU FRAGMAN



'Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak.

Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi'nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak.

Disiplini ve ciddiyeti ile tanınan deneyimli bir hemşire olan Mine, Hakan Hoca'nın güvenini kazanabilmiş az sayıdaki insandan biridir. İş arkadaşlarına, ailesine, dostlarına güven veren bir karakter olan Mine, özünde yalnız bir insandır.

KASABA DOKTORU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Kasaba Doktoru" 8 Nisan 2022 Cuma akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.