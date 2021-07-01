1 Temmuz 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 23:50

Kazara Aşk dizisi 2. bölümüyle Star'da izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk 2. bölümde Tahsin ile Dursun, gençlerin kendi arasında taktıkları sözü usüllere uygun yapmaya karar verir. İsteme gecesi sürpriz ziyaretçilerin de gelmesiyle olaylar tam bir arapsaçına döner. Kazara Aşk 2. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kazara Aşk 2. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 2. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK 2. BÖLÜM FULL İZLE!

Kazara Aşk, Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü konu alıyor.

KAZARA AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazara Aşk 2. bölümde Hafızası yerine gelen Civan, Şimal'le yüzleşmekten son anda vazgeçer. Çünkü Şimal'in söylediği sözlülük yalanı, onu, şirketin başına geçme hayallerine bir adım daha yaklaştırıyordur. Bu nedenle başta Şimal olmak üzere herkese hafızasını kaybetmiş gibi davranmaya devam eder. Ancak Şimal'in bu yalanı neden söylediğini de merak ediyordur.

Şimal, onun hafızasını kaybetmesinden faydalanan paragöz bir fırsatçı mıdır; yoksa sözlü olduklarını söylemesinin başka bir sebebi mi vardır?

Civan, Şimal'in niyetinin ne olduğunu anlamak için, onu kendince testlere tabi tutar. Şimal ise bir yandan söylediği yalan ortaya çıkmasın diye çabalarken diğer yandan da Civan'ı kandırdığı için vicdan azabı duyuyordur.

Öte yandan Tahsin ile Dursun, gençlerin kendi arasında taktıkları sözü, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmeye karar verir.

Neval ise buna kesinlikle karşıdır. Zaten Okan ve Vildan, aileye beklenmedik bir sürpriz yapmış, Neval, Vildan'ı oğlundan koparmayı başaramamıştır. Hiç değilse Civan'ın evleneceği kızla ilgili söz sahibi olmak istiyordur. Ancak Tahsin'in kesin tavrı elini kolunu bağlar.

İsteme gecesi Nazlı ve Kenan başta olmak üzere, başka sürpriz ziyaretçilerin de gelmesiyle olaylar tam bir arapsaçına döner. Ve Şimal ile Civan'ın birbirlerine oynadıkları oyun bambaşka bir hale bürünür. Ancak Civan bu durumu da lehine çevirmeyi başarır. En azından o öyle sanıyordur. Çünkü Tahsin ve Dursun, Şimal ve Civan için hiç tahmin edemeyecekleri bir sürpriz hazırlıyordur.