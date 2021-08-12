12 Ağustos 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:48

Kazara Aşk dizisi 7. bölümüyle Star'da izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk 7. bölümde Okan'ın sarhoş bir şekilde Civan'ın Şimal'le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir videoyu Kemal yanlışlıkla Şimal'e atar. Şimal, gerçekleri öğrenince ne yapacak? Kazara Aşk 7. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kazara Aşk 7. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 7. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK 7. BÖLÜM FULL İZLE!

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ta, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler başrolleri paylaşıyor.

KAZARA AŞK 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kazara Aşk 7. bölümde Tekneyle açılarak kaybolan Dursun ve Tahsin'den sabah olmasına rağmen hala haber alınamıyordur. Şimal daha fazla eli kolu bağlı bekleyemeyeceğine karar verir.

Civan'la bir tekne ayarlayarak onları aramak üzere yola çıkarlar. Fakat bu yolculuk hiç de düşündükleri gibi seyretmez. Dursun'ları bulmak bir yana kendi başlarını da derde sokarlar.

Sonunda, Dursun ve Tahsin'in hiç beklenmedik bir yerde bulunmasıyla sular Şimal için durulsa da Civan için hala devam eden bir sorun vardır.

Kenan'ın Esat'ın aslında nikah memuru olmadığını öğrendiğini ve tutuklanma haberlerinin kaydını Şimal'e gönderdiğini sanıyordur.

Oysa Kenan'ın gönderdiği bambaşka videodur. Okan'ın sarhoş bir şekilde Civan'ın Şimal'le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir video...

Kenan tehdidini bertaraf ettiğini sanan Civan, ilk planına döner; Şimal'i kendine aşık edecektir. Üstelik bu sefer adımlarını sağlam atacak, ne yapması gerektiği ile ilgili Şimal'in en yakın arkadaşı Aslı'dan yardım alacaktır.

Civan bu kez işe yarıyor gibi görünen planını uygularken ortadan kalktı sandığı tehlikenin ona adım adım yaklaştığından habersizdir.

Çünkü Okan'ın her şeyi anlattığı video, Şimal'in eline geçmek üzeredir. Civan bunu anlayıp Şimal'in gerçekleri öğrenmesini engellemeyi başarabilecek midir yoksa Şimal o videoyu izleyip Civan'ın kendinden sakladığı gerçekleri öğrenecek midir?

KAZARA AŞK OYUNCULARI

Star Tv ekranlarında yayınlanan yaz dizisi Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunda; Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar, Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

KAZARA AŞK KONUSU

Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul'da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin'den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan'ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan'la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal'in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir 'kaza' ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı 'bir yalan', hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal'in yolu Civan ile kesişir.

Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin'e ve annesi Neval'e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan'a kaptıracaktır.

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır....