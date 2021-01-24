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Dizi

Kefaret 10. bölüm izle! Kefaret 10.bölüm full izle!

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizi Kefaret, 10. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un başrollerini paylaştığı dizide kızını kaybeden bir annenin yaşadıkları ele alınıyor. Kefaret 10. bölümde; Ahmet, kızı ile ayrı geçen yıllarını telafi etmek için Zeyneple aynı evde yaşamaya başlar. Sinan bu işe çok bozulsa da Zeynep'e evlenme teklifi eder. Öte yandan Cansu ile Sude tesadüfen aynı okula gitmeye başlar. Kefaret 10. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

24 Ocak 2021 Pazar 21:00 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 21:00
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Kefaret 10. bölümü izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlananan dizi Kefaret 10.bölümde Ahmet’in DNA testi yaptırmaya karar vermesi üzerine Sinan Zeynep’e Cansu ile ilgili yapacağı açıklamayı erteler. Ahmet'in Sude'ye yaptırdığı DNA sonucu olumsuz çıkar. Ahmet’in çiftliğe ani gelişi ile ortalık karışır. Zeynep gerçek kızının Cansu olduğunu öğrenecek mi? İşte kaçıranlar için Kefaret 10. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 10. BÖLÜM İZLE

KEFARET 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet’in DNA testi yaptırmaya karar vermesi üzerine Sinan Zeynep’e Cansu ile ilgili yapacağı açıklamayı erteler.

Çiftliği Kartal’ın çetesi tarafından basılan Arzu, Cansu’yu korumak için İstanbul’daki özel bir okula yatılı olarak göndermeye karar verir. Sude de o okula gitmektedir

Zeynep, Ahmet’i Sude’den ve çiftlikten uzak tutmak için ek tedbirler alır ancak Ahmet’i hiçbir engel durduramaz.

Münevver’in yaptığı bir plan yüzünden Sinan, Zeynep’e evlilik teklif etmek durumunda kalır ancak DNA sonucu olumsuz çıkan Ahmet’in çiftliğe ani gelişi ile ortalık karışır.

KEFARET 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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