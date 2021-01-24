24 Ocak 2021 Pazar 21:00 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 21:00

Kefaret 10. bölümü izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlananan dizi Kefaret 10.bölümde Ahmet’in DNA testi yaptırmaya karar vermesi üzerine Sinan Zeynep’e Cansu ile ilgili yapacağı açıklamayı erteler. Ahmet'in Sude'ye yaptırdığı DNA sonucu olumsuz çıkar. Ahmet’in çiftliğe ani gelişi ile ortalık karışır. Zeynep gerçek kızının Cansu olduğunu öğrenecek mi? İşte kaçıranlar için Kefaret 10. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 10. BÖLÜM İZLE

Ahmet’in DNA testi yaptırmaya karar vermesi üzerine Sinan Zeynep’e Cansu ile ilgili yapacağı açıklamayı erteler.

Çiftliği Kartal’ın çetesi tarafından basılan Arzu, Cansu’yu korumak için İstanbul’daki özel bir okula yatılı olarak göndermeye karar verir. Sude de o okula gitmektedir

Zeynep, Ahmet’i Sude’den ve çiftlikten uzak tutmak için ek tedbirler alır ancak Ahmet’i hiçbir engel durduramaz.

Münevver’in yaptığı bir plan yüzünden Sinan, Zeynep’e evlilik teklif etmek durumunda kalır ancak DNA sonucu olumsuz çıkan Ahmet’in çiftliğe ani gelişi ile ortalık karışır.

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