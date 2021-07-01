1 Temmuz 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 23:53

Kefaret dizisi 32. bölümüyle yeni gününde izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Kefaret 32. bölümde Sinan'ın değişimi Zeynep'i daha da zor bir duruma sokar. Aralarındaki bağın gittikçe inceldiğini farkeden Zeynep, durumu Ahmet'e anlatır. Ahmet ise Arzu'ya evlenme teklifi eder. Arzu teklifi kabul edecek mi? Kefaret 32. bölümü tek parça izlemek için haberin içerisindeki Kefaret 32.bölüm full izleme linkine tıklayınız. İşte Kefaret son bölümde yaşananlar....

KEFARET 32. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle artık her Perşembe 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 33. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

KEFARET 32. BÖLÜM ÖZETİ

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kefaret, yeni bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu.

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı Kefaret dizisinin yeni bölümünde operasyon sırasında vurulan Sinan'ın sağlık durumu iyiye giderken psikolojisi çok kötü bir durumdadır.

Sinan, Nilay'ın intiharından kendini sorumlu tutmakta, giderek kabuğuna çekilmektedir.

Zeynep, Sinan'ın toparlanması için elinden geleni yapar ancak ipler hızla kopma noktasına gelir.

Diğer yandan Ahmet, Arzu'ya evlenme teklifi eder.

Fulya'nın gizli kahramanlıkları Emre ile aralarının iyice açılmasına yol açar.

Münevver kalbini yuvada birlikte çalıştığı genç yakışıklı şefe kaptırır...

KEFARET KONUSU NEDİR?

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep'in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir.

Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul'dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.