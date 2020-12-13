13 Aralık 2020 Pazar 23:50 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 23:50

FOX Tv'nin yeni dizisi Kefaret 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Kefaret 4. bölümde; Zeynep’in gözaltına alınması sonrası Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını çağırır. Ancak Münevver, Sude’nin psikolojisini alt üst edecektir. Kefaret 4. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

KEFARET 4. BÖLÜM FULL İZLE

Zeynep’in gözaltına alınması sonrası Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını yardıma çağırır. Ancak bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlaması uzun sürmeyecek, Münevver, Sude’nin psikolojisini alt üst edecektir.

Ahmet, Zeynep’i emniyetten çıkartır ve karşılığında eski evlerinde baş başa bir zaman geçirmelerini ister. Böylece ilişkilerini onarmak için bir şansları olacaktır. Zeynep’in bunu reddetmesi Ahmet’i çileden çıkartacak ve Zeynep için kâbus gibi bir gece başlayacaktır.

Münevver ise yakınlaşmaya başlayan Sinan ve Zeynep’i ayırmak için zaten çok sarsılmış olan küçük Sude’yi daha da üzecek hazırlıklar içindedir.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET KONUSU

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer. Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir. Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer.

Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir.

Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.