Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizisi oyuncuları ve konusu

22 Kasım 2020 Pazar 17:22 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 17:22

Kefaret dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde; Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un rol aldığı dizi özellikle anneler tarafından severek takip edilecek yapımlar arasında yer alacağa benziyor. Bir kısmı şehirde bazı sahneleri ise ormanlık alanda çekilen Kefaret dizisinin nerede çekildiği merak edilen konulaer arasında yer alıyor. Peki Kefaret dizisi nerede çekiliyor? İşte Kefaret dizisi oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin fragmanında yer alan göl ve orman mekanları özellikle dikkat çekerken, Kefaret dizisinin pek çok dizi gibi İstanbul'da çekildiği öğrenildi. Göl ve orman mekanları için İstanbul’un Belgrad Ormanlarından yararlanırken, şehir çekimleri için Sarıyer, Nişantaşı ve Sarıyer gibi semtler tercih edildi.

KEFARET İLK BÖLÜM ÖZETİ

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

Yeni dizi Kefaret ilk bölümüyle ilgi çekmeyi başardı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Peki Kefaret oyuncuları kimlerdir?

KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay (Zeynep Gökmen Çınarlı)

Mert Fırat (Sinan Demir)

Yurdaer Okur (Ahmet Çınarlı)

Özge Özacar (Meltem Serez)

Ege Kökenli (Nil Anıl)

Mine Kılıç (Arzu Kendir)

Ayşegül Cengiz (Münevver Demir)

Tolga Güleç (Zeki Köse)

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

Bir fazlasıyla!

KEFRARET HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlandı.