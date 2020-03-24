24 Mart 2020 Salı 14:00 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:00

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olacağı Alef dizisinin konusu merak ediliyordu. İstanbul'da meydana gelen cinayetleri aydınlatmak için harekete geçen iki başarılı dedektifin başlarından geçen olayları konu edinen Alef dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı dizi polisiye ve gerilim türlerini barındırıyor. Yönetmen koltuğunda Emin Alper'in oturduğu dizi May Prodüksiyon tarafından yapılıyor. 8 bölüm sürecek olan dizi için heyecan dorukta. Dizi severler internet üzerinden "Alef ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

ALEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bir araya getiren ve ilgi çeken hikayesi ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin yayın tarihi açıklandı. Dizi 10 Nisan'da yayında olacak.

ALEF DİZİSİNİN YAYINLANAN FRAGMANI

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Kemal ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Settar karakterleri hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektiftir. İstanbul’da işlenen esrarengiz cinayetleri çözmek için aldıkları görev onları bir araya getirir. Dedektifler ancak kendi deneyim ve bilgilerini birleştirirlerse vakayı çözebileceklerdir.

Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır.

Kemal ve Settar her cinayet vakasında aynı işaretle karşılaşır. Katil, adeta kendisiyle birlikte bir sırrın açığa çıkmasını istemekte ve geriye ipuçları bırakmaktadır. Ancak bu gizemli ipuçları, sıradan cinayet vakalarını açıklayan yöntemlerle çözülememektedir. Melisa Sözen’in canlandıracağı Yaşar, Kemal ve Settar ile birlikte bu gizemli ipuçlarının peşine düşecektir.