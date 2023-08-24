Kendi Düşen Ağlamaz 10. Bölüm izle! Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 10. bölüm full izle Youtube!

TRT1'in sevilen komedi dizisi Kendi Düşen Ağlamaz 10. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu Kendi Düşen Ağlamaz'ın 10. Bölümünde Alize ve Serkan, çıktıkları kampta birbirlerini yeniden tanırken Alize, Tuğçe ile birlikte Serkan'a ders vermek için bir plan yapar fakat işler tamamen sarpa sarar. Peki şimdi ne olacak? İşte Kendi Düşen Ağlamaz 10. Bölüm izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10.BÖLÜM İZLE



Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın yazdığı "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi her perşembe TRT1'de...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10.BÖLÜM ÖZET



Kendi Düşen Ağlamaz 10. Bölümde Alize, Bahar'ın hamlesini, kendine yakışır bir şekilde savuşturur. Ona, istediği hazzı yaşatmamaya kararlıdır. Ancak bu, Serkan'ın burnundan getirmeyeceği anlamına gelmez.

Serkan da hatasının farkındadır ve Nurettin'in de yardımıyla Alize'nin kalbine giden yolu bulmaya çalışır. Serkan, Alize'nin gönlünü almak için kamp organize ederken, Alize de Serkan'a bir ders vermek için kızlarla taktik çalışmaktadır.

Nihayet, gençler, Bahattin'in muhteşem organizatörlüğünde kampa gittiklerinde, kendilerini neyin beklediğinden haberleri yoktur.

Alize ve Serkan, kampta bir maceraya atılmışken, Nurettinler de Kadirlerin evinde bir maceraya atılmış, bir gece onlar da kalmak zorunda kalmışlardır. Nurettin'in Hayri ile olan sınavı, bitmeyecektir.

Alize ve Serkan, çıktıkları kampta birbirlerini yeniden tanırken Alize, Tuğçe ile birlikte Serkan'a ders vermek için yaptığı planını işletmeye başlar. Fakat bu plana yine Bahattin yanlışlıkla dahil olduğunda işler tamamen sarpa sarar.

Serkan yine Alize'nin kurtarıcısı olabilecek midir? İnatçı aşıklarınız, kamptan döndüklerinde, birbirlerine daha da yakınlaşmışlardır. Ancak Alize'nin tesadüfen öğrendiği o gerçek, Serkan'la aralarında aşılmaz dağlar mı yaratacak yoksa onları birbirlerine daha da yakınlaştıracak mıdır?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları arasında; Hakan Yılmaz, Hivda Zizan Alp, Serhan Onat yer alıyor.