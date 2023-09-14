TRT1'in sevilen komedi dizisi Kendi Düşen Ağlamaz 13. Bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Hivda Zizan Alp ve Serhan Onat'ın yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 13. bölümünde Kadir, günler sonra, Alize'nin kına gecesinde ortaya çıkar. Herkes, Kadir'in gerçekleri Alize'ye söyleyeceğini düşünür ancak Kadir, kimsenin beklemediği bir hamle yapar.. İşte kaçıranlar için Kendi Düşen Ağlamaz 13. Bölüm izleme bağlantısı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13.BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın yazdığı "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi her perşembe TRT1'de...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13.BÖLÜM ÖZET

Kendi Düşen Ağlamaz 13. Bölümde Kadir, günler sonra, Alize'nin kına gecesinde ortaya çıkar. Herkes, Kadir'in gerçekleri Alize'ye söyleyeceğini düşünür ancak Kadir, kimsenin beklemediği bir hamle yapar.

Sarp'ın kardeşi olduğunu öğrenen Serkan, annesiyle ilgili yaşadığı tüm hayal kırklığını Sarp'a yansıtınca Sarp çareyi evden kaçmakta bulur ancak giderken yazdığı mektup, Serkan'ın, Sarp'ın peşine düşmesini sağlar. Serkan ve Alize, Sarp'ı sağ salim bulmak için harekete geçerler.

Sarp'ı bulduklarında Serkan artık kardeşini kabullenir. Ancak Sarp'ın en büyük hayalini gerçekleştirmek için Alize'den yardım istemesi, Alize-Serkan ilişkisindeki tüm dengelerin değişmesine neden olur. Kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenen Alize, ne yapacaktır?