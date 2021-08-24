24 Ağustos 2021 Salı 11:15 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 11:15

Kırık Hayatlar dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Hafta içi her gün saat 11.00'de ekrana gelecek olan Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor. Dizide, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceği, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceği ekrana taşınacak. Peki Kırık Hayatlar oyuncuları kimlerdir? İşte Kırık Hayatlar dizisi oyuncuları

Kırık Hayatlar dizisi oyuncuları ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Kırık Hayatlar oyuncuları arasında Meltem Akçöl, Erdem Yılmaz, Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman gibi isimler yer alıyor. Dizide Meltem Akçöl Deniz Yılmaz'a, Erdem Yılmaz Çınar Kocabey'e, Mine Çayıroğlu Ahu Kocabey'e hayat veriyor.

KIRIK HAYATLAR OYUNCULARI

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk'ün yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

Meltem Akçöl- Deniz Yılmaz

Erdem Yılmaz – Çınar Kocabey

Mine Çayıroğlu – Ahu Kocabey

Burcu Almeman – Aysel Yılmaz

Atsız Karaduman Fehmi Kocabey

Arbnora Ademaj- Leyla Kocabey

KIRIK HAYATLAR DİZİSİ KONUSU

Kırık Hayatlar dizisi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyor.

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturuyor. Dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu'nun yazarken, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.