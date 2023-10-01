Kirli Sepeti İlkgül kimdir? sorusu FOX TV'de yayınlanan diziyi takip eden seyirci tarafından merak ediliyor. Aleyna Özgeçen dizide dikkat çeken ve son zamanlarda popülerliği artan oyunculardan biri. Peki Kirli Sepeti İlkgül kaç yaşında? Aleyna Özgeçen (İlkgül) nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun biyografisi

KİRLİ SEPETİ İLKGÜL KİMDİR, NERELİ?



İlkgül, annesi Songül'ün gururudur. Songül'ün tüm emeklerinin sonucu üniversiteli olmuş, düzgün bir genç kızdır. Annesinin çalıştığı evde onunla birlikte yaşar. Ara sıra ev işlerinde annesine yardımcı olur ama kendisini asla bir çalışan olarak görmez. Annesinin işini yadırgamasa da hem kendisine hem de annesine ikinci sınıf vatandaş gibi davranılmasına tahammül edemez. Bu tahammülsüzlüğünü, öfkesine yenik düştüğü bazı zamanlarda annesine farklı yansıttığını ve asıl ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapanın kendisi olduğunu farkına varamaz. Bu durum anne kız arasında zaman zaman sorunlar doğurur. En iyi arkadaşı Meryem'in ölümü İlkgül'ü çok sarsmıştır. Yaşadığı evin hanımının oğlu Ahmet'i hep uzaktan sevmiştir.

ALEYNA ÖZGEÇEN KİMDİR?

2003 yılında dünyaya gelen genç oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Yüz Yıllık Mühür dizisiyle yaşadı.

Ardından kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Pabuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Ezgi Gör, Emir Özyakışır gibi isimlerin yer aldığı Gülperi dizisinde Bedriye karakterine hayat verdi.

Aynı yıl Müslüm filminde Cedye karakterine hayat vererek büyük bir başarı gösterdi.

2020 yılında Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Zemheri dizisiyle TV ekranlarına döndü.

Ardından kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Pabuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Ezgi Gör, Emir Özyakışır gibi isimlerin yer aldığı Gülperi dizisinde Bedriye karakterine hayat verdi.

TV ve sinema projelerinin ardından bir Netflix filmi olan Beni Çok Sev'de Yonca karakterine hayat verdi.

Ardından Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Bestemsu Özdemir, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer aldı.

Aleyna Özgeçen son olarak FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde rol alıyor.