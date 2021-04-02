02 Nisan 2021 Cuma 20:01 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 20:01

Kırmızı Oda 31. bölüm Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyenleri. Tv 8'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda, 31. son bölümüyle yeni hikayelerle izleyiciyi duygulandırdı. Yayınlanan yeni bölümde Nihal'in ilginç evlilik hikayesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Kırmızı Oda 31. bölümde Sefer, Nihal'le zorla evlendirildiğini anlatıyor. İşte kaçıranlar için Kırmızı Oda 31. full bölüm izleme linki. Tv8 Kırmızı Oda 31. son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 31. BÖLÜM FULL İZLE

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlandı.

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda 31. bölüm özeti.

KIRMIZI ODA 31. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda 31. son bölümde; Nihal ile Sefer, evliliklerindeki sorunları konuşmak için doktor hanıma gelir. Recai, çocukluğunu anlatır. Deniz ile Piraye, evlenmeye karar verip klinikten ayrılır. Sadi, Cemre ile Miço'ya ne olduğunu bir türlü anlatamaz.

Nihal doktor hanıma, evliliğinin bir peri masalı gibi olduğunu anlatıyor. Sefer ise, evliliğinde hiç mutlu olmadığını ve Nihal'le zorla evlendirildiğini anlatıyor. Sadi, Cemre ile Miço'yi nasıl kaybettiğini göz yaşları içinde anlatıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda'da birbirinden ilginç psikolojik vakalar ele alınıyor. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının izleyiciye aktarıldığı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler buluyor.